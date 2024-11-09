Учёные выявили, что функцию памяти выполняют не только клетки головного мозга

До недавнего времени учёные были уверены, что мозг человека является единственным хранилищем наших воспоминаний. Однако группа исследователей из Нью-Йоркского университета под руководством биолога Николая Кукушкина, ранее работавшего в России, сделала удивительное открытие: клетки других частей тела также способны выполнять функцию памяти.
Это открытие открывает новые горизонты для понимания механизмов памяти и создаёт новые возможности для улучшения процессов обучения и лечения заболеваний, связанных с памятью.
Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Учёные поставили перед собой вопрос: способны ли клетки других частей тела помогать в запоминании информации? И как в этом процессе участвует эффект интервального повторения — известное неврологическое свойство, при котором человек лучше запоминает информацию, если она подаётся с перерывами, а не за один раз?
В ходе исследования клетки, не относящиеся к мозгу, неожиданно активировали "ген памяти", который обычно активируется в клетках мозга при обнаружении закономерностей в информации.
Чтобы отслеживать процесс запоминания, учёные заставили клетки, не относящиеся к мозгу, производить светящийся белок, который указывал на активность гена памяти. Результаты показали, что когда импульсы подавались с интервалом, "ген памяти" активировался сильнее и на более длительное время, чем при однократном воздействии.
Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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