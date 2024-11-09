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Учёные пересмотрели взгляд на магнитное поле Марса

1:27
Наука

Новое исследование ученых Гарвардского университета показало, что магнитное поле Марса могло просуществовать на 200 миллионов лет дольше, чем считалось ранее, что совпадает с наличием воды на поверхности планеты.

Учёные пересмотрели взгляд на магнитное поле Марса
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Исследование, опубликованное в Nature Communications, предполагает, что ранние планетарные модели ошибочно интерпретировали период отсутствия сильного магнитного поля как свидетельство прекращения работы марсианского геодинамо.

Согласно выводам ученых, причина слабого магнетизма в марсианских породах могла заключаться в инверсии магнитных полюсов, а не в полном исчезновении поля. Такая инверсия, аналогичная тем, что происходят на Земле каждые несколько сотен тысяч лет, создает временные периоды ослабленного магнитного поля.

Гарвардские исследователи обратились к данным из метеорита Allan Hills 84001, в которых они обнаружили следы изменения направленности магнитного поля. Моделирование подтвердило, что поле могло исчезать на время ударов метеоритов из-за смены полюсов. Если эта гипотеза верна, магнитное поле могло существовать до 3,9 миллиарда лет назад, что потенциально защищало древнюю марсианскую атмосферу и воду от космического излучения, создавая условия для возможного зарождения жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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