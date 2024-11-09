Чернобыльские лягушки показали уникальную устойчивость к радиации

Испанские исследователи из Университета Овьедо провели исследование амфибий, живущих в зоне отчуждения Чернобыля, чтобы выяснить влияние радиации на их здоровье и старение. Основное внимание уделили восточной квакше (Hyla orientalis), распространённой в зоне.
Ученые изучили физиологические и морфологические параметры квакш, такие как возраст и скорость старения, чтобы оценить накопительный эффект радиации. С 2016 по 2018 годы команда собрала более 200 самцов, измерив уровень радиации в их телах через анализ содержания цезия и стронция.
Результаты показали, что радиационный фон не оказал значительного воздействия на возраст и старение лягушек. В частности, уровень кортикостерона, гормона, реагирующего на стресс от радиации, оказался одинаковым у амфибий из радиационно загрязнённых и чистых зон, что свидетельствует о стабильной реакции их организмов на стресс.
Ученые пришли к выводу, что средний уровень радиации в Чернобыльской зоне не представляет угрозы для долгосрочного здоровья восточных квакш, указывая на адаптацию этих животных к окружающей среде с повышенным радиационным фоном.
Лягу́шки — общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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