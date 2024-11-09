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В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет

1:19
Наука

Специалисты Мордовского государственного университета им. Огарёва при поддержке Российского научного фонда разработали новый тип бетона — самоуплотняющийся безусадочный мелкозернистый бетон, который значительно превосходит традиционные материалы.

В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Digfarenough, CC BY-SA 3.0

Благодаря уникальной структуре он обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью и низкой проницаемостью, что увеличивает его срок службы до 150-200 лет. Себестоимость разработки на 10-15% ниже аналогов, так как в составе используются местные ресурсы и отходы металлургии, что снижает цементоемкость.

Особенностью технологии стало применение искусственного интеллекта: с помощью машинного обучения были отобраны и проанализированы тысячи составов цемента, что позволило оптимизировать свойства нового материала. Разработка использует портландцемент, кварцевый песок и органоминеральные добавки, которые, при смешивании с водой, делают бетон способным к самоуплотнению и предотвращению усадочных деформаций, сообщает ТАСС.

По словам доцента Артемия Балыкова, такие свойства делают этот бетон особо перспективным для строительства объектов с длительным сроком службы.

Уточнения

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.

Материа́л (от лат. materialis — «вещество») — вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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