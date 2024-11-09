Эксперты считают, что золотая маска Тутанхамона могла принадлежать женщине

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Одна из самых известных археологических находок, золотая маска древнеегипетского фараона Тутанхамона, возможно, вовсе не принадлежала самому царю.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_the_funerary_mask_of_Tutankhamun_(4888400644).jpg by Merce

После повторного исследования находки, сделанной в 1920-х годах, эксперты всё больше склоняются к мысли, что маска, возможно, была изначально предназначена не для Тутанхамона, а для высокопочитаемой женщины или даже ребёнка. Главным доказательством этого служат отверстия для серёг.

"Эта маска явно не была изготовлена для взрослого мужского фараона, — заявила египтолог и почётный профессор археологии в университете Йорка Джоанн Флетчер (Joann Fletcher) в документальном фильме, снятом для History Hit, о котором сообщило издание Express. — Когда золото на маске было сравнение, оказалось, что лицо сделано из совершенно другого золота, чем остальная часть. На маске отчётливо видны следы пайки. Теперь кажется, что лицо Тутанхамона было буквально приклеено к маске предыдущего правителя. Этот человек, возможно, носил серьги, возможно, это была женщина, возможно, это была Нефертити".

Знаменитая маска Тутанхамона высотой 53 см, украшенная драгоценными камнями, имеет 2,5-килограммовую золотую бороду, составляющую часть более тяжёлой, 10-килограммовой маски. Эта борода могла быть добавлена позднее, после того как молодой фараон неожиданно умер в возрасте около 19 лет в 1323 году до н. э.

Маска была найдена в 1922 году археологом Говардом Картером, и его записи по находке хранятся в Институте Гриффита в Оксфорде. Джоанн Флетчер отметила, что не только золото, использованное для лица маски, отличается от остального, но и отверстия для серёг — характерный элемент, предназначенный для женщины или ребёнка, ведь дети в Древнем Египте часто носили серьги.

Известный как "мальчик-фараон", Тутанхамон взошел на трон в 1332 году до н. э., когда ему было около 9 лет, что объясняет его возможное ношение серег. Но, по мнению экспертов, по мере взросления он, вероятно, перестал их носить и мог быть уже без серёг к моменту своей смерти.

В то время как теории о том, кому изначально предназначалась золотая маска, продолжают множиться, последнее открытие с серьгами укрепляет гипотезу, что маска могла принадлежать его мачехе, царице Нефертити. Местоположение её захоронения до сих пор не найдено, но существуют различные теории на этот счёт.

Тутанхамон правил до 1323 года до н. э. Учёные полагают, что он умер от малярии и имел сломанную ногу, возможно, из-за несчастного случая с колесницей. У него также были признаки расщелины неба, искривления позвоночника и косолапость, что, по всей видимости, указывало на проблемы со здоровьем в его короткой жизни. Эти заболевания могли быть следствием инбридинга, так как предполагается, что его отец мог взять в жены собственную сестру, если верить ДНК из мумий.

Скоропостижная смерть фараона могла заставить официальных лиц спешно готовить его захоронение. Возможно, возникла борьба за власть, которая ускорила процесс. Некоторые детали указывают на то, что краска в гробнице была ещё не высохла, когда её запечатали. Если те, кто готовил захоронение, были в спешке, возможно, они использовали маску, которая уже была в употреблении, возможно, взяв её у одной из самых известных женщин Древнего Египта.

Уточнения

Тутанхамо́н (Тутанхато́н) (копт. Ⲧⲟⲩⲧⲁⲛⲭⲁⲙⲱⲛ)— фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э.



Неферти́ти (Нефер-Неферу-Атон Нефертити, др.-егип. Nfr-nfr.w-Jtn-Nfr.t-jty, «Прекрасная красота Атона, красавица пришла»; около 1370—1330 годов до н. э.) — «главная супруга» древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона (Аменхотепа IV, около 1351—1334 годов до н. э.).

