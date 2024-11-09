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Учёные CERN транспортируют облако протонов на грузовике

2:13
Наука

Представьте себе фуру, полную антивещества, отправляющуюся в грандиозное путешествие по дороге. Это было бы действительно эпично! И, хотя пока речь идет о простых протонах, учёные CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) шагнули на один шаг ближе к тому, чтобы реально транспортировать антивещество на дальние расстояния с помощью автомобиля.

Учёные CERN транспортируют облако протонов на грузовике
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN,_Geneva,_particle_accelerator_(16098188490).jpg by x70tjw

Учёные из CERN недавно продемонстрировали возможность транспортировать облако субатомных частиц на грузовике, используя протоны вместо их антиматериальных "собратьев" — антипротонов. Протоны и антипротоны имеют одинаковую массу, но противоположный электрический заряд.

Несколько экспериментов, проводимых в CERN, изучают антипротоны в поисках аномалий, которые могут раскрыть секреты о различиях между материей и антиматерией. Эти исследования могут помочь решить одну из самых больших тайн физики: почему материя столь распространена, а антиматерия — столь редка.

Антивещество — это драгоценный ресурс, и CERN, расположенный недалеко от Женевы, — единственное место, где эти частицы могут быть захвачены и изучены. Учёные надеются на возможность перевозки антипротонов в другие лаборатории для использования оборудования и проведения экспериментов в оптимальных условиях.

Антивещество — очень хрупкое, оно уничтожается при контакте с обычной материей. Поэтому его необходимо удерживать с помощью электромагнитных полей в вакуумной камере. Учёные, работающие над проектом BASE-STEP, разработали специальную установку, которая могла бы удерживать такие частицы во время путешествия по дороге и быть достаточно компактной для установки на грузовик.

Физики успешно протестировали установку, транспортировав облако из 70 протонов на расстояние около 4 километров по территории лаборатории и обратно. Об этом CERN объявил 25 октября. В будущем планируется провести эксперименты с антипротонами, а в конечном итоге — распространить их по лабораториям Европы.

Уточнения

Европе́йская организа́ция по я́дерным иссле́дованиям (в других переводах — Ев­ро­пей­ский центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний), ЦЕРН (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий. 

Антипрото́н — античастица по отношению к протону.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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