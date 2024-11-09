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Микробы из прошлого: что скрывают ледники, и как это угрожает нам

1:48
Наука

Новое исследование на Тибетском нагорье выявило около 900 новых видов микробов, которые хранились в ледниках и потенциально могут представлять опасность при таянии. Учёные собрали образцы льда с 21 ледника, расшифровали ДНК обнаруженных микробов и создали уникальную базу данных геномов, названную "Каталог геномов и генов ледников Тибета" (TG2G). Оказалось, что 98% из найденных видов ранее не были известны науке.

Микробы из прошлого: что скрывают ледники, и как это угрожает нам
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Специалисты предупреждают, что патогенные организмы, освободившись из льда, могут вызывать эпидемии и пандемии. Кроме того, найдено более 27 000 факторов вирулентности, половина из которых является абсолютно новой для науки, и их опасность предсказать трудно.

В случае гибели ледниковых микробов при оттаивании остается вероятность, что они передадут гены вирулентности другим бактериям, создавая новую угрозу. Эксперты напоминают, что таяние ледников может затронуть не только Азию, поскольку более 20 000 ледников по всему миру также содержат уникальные микробные сообщества.

Повышение температуры ускоряет таяние ледников, что может выпустить патогенные микроорганизмы, потенциально опасные для людей. Пример пандемии COVID-19 показал, как быстро могут распространяться инфекционные болезни.

Тем не менее, в этом исследовании найдены и перспективные данные. Каталог TG2G может использоваться для биоразведки, что позволяет изучать природные соединения для медицины, косметологии и других технологий, прежде чем новые виды окончательно исчезнут.

 

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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