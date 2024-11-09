Линия Кармана: барьер, где атмосфера Земли исчезает в космосе

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показывают, что земная атмосфера состоит из слоёв, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и функциями. Эти слои — от тропосферы у поверхности планеты до экзосферы на её краю — создают условия, при которых возможно существование жизни.

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Однако по мере удаления от Земли атмосферное давление снижается, плотность воздуха уменьшается, и кислорода становится значительно меньше, что можно заметить даже при подъёме на высокие горы. На определённой высоте атмосферный слой становится настолько разрежённым, что он более не способен поддерживать полёты самолётов. Это условная граница между земной атмосферой и космосом.

Эта граница, названная линией Кармана, находится на высоте примерно 100 километров от поверхности Земли. Она была определена физиком Теодором фон Карманом в 1957 году и является ключевым ориентиром для аэрокосмических исследований.

Линия Кармана отделяет область, где действуют законы аэродинамики, от космического пространства, где начинают преобладать гравитационные законы. Поднимаясь к линии Кармана, можно заметить, как воздушное давление падает, а атмосфера становится менее плотной, однако никакой физической границы при пересечении этой линии нет.

По словам учёных, атмосфера, хотя и крайне разрежённая, простирается за линию Кармана и даже за пределы орбиты Луны, образуя так называемую геокорону из атомов водорода. Спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, постепенно теряют скорость из-за сопротивления этой разреженной верхней атмосферы и могут сойти с орбиты через несколько лет.

Таким образом, линия Кармана — это условный рубеж, используемый для определения перехода от полёта в атмосфере к орбитальному полёту, необходимый для исследований и полётов в космос.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

