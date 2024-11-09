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Новое тело за 7 лет: правда или миф о регенерации клеток

1:37
Наука

Исследования показывают, что клетки организма человека регулярно обновляются, однако старение клеток и тела неизбежно. В теле человека триллионы клеток, многие из которых создают свои замены, чтобы поддерживать функционирование организма.

Новое тело за 7 лет: правда или миф о регенерации клеток
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

В некоторых органах, таких как кожа и кишечник, клетки обновляются в течение нескольких месяцев, тогда как в других, например, в сердечной и скелетной тканях, процесс замены занимает десятилетия.

Популярное мнение о том, что человеческое тело полностью обновляется за каждые семь лет, оказалось не совсем точным. По словам ведущего научного сотрудника Каролинского института в Стокгольме, Олафа Бергманна, клетки печени обновляются примерно каждые три года, клетки сердца — только на 40% за всю жизнь, а скелетные клетки обновляют костную ткань за 10 лет.

В мозге процесс еще медленнее: только некоторые нейроны гиппокампа и полосатого тела способны к частичному обновлению. При этом другие нейроны остаются в неизменном состоянии всю жизнь.

Возникает вопрос: если клетки обновляются, почему организм всё равно стареет? Бергманн объясняет, что с течением времени происходит накопление мутаций в ДНК клеток. При каждом делении ДНК копируется, что сопровождается ошибками, накапливающимися в организме.

Эти изменения в структуре ДНК приводят к постепенному старению клеток и органов, независимо от скорости их обновления.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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