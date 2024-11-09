Без языка и слов: как мозг совершает мыслительные процессы

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Исследования предполагают, что мышление и язык могут существовать независимо друг от друга, и язык вовсе не обязателен для сложных рассуждений. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий многие учёные считали, что человек мыслит именно словами, новые данные открывают мир "несимволического мышления", когда мысли не оформлены в привычные языковые конструкции.

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Так, в работах психолога Рассела Хёрлберта показано, что у некоторых людей нет внутреннего монолога, они не "разговаривают" сами с собой. Ещё в 2008 году Хёрлберт с коллегами подтвердили это, введя термин "несимволическое мышление" для описания когнитивных процессов, которые происходят без слов.

Нейробиолог Эвелина Федоренко и её команда из Массачусетского технологического института, проверяя, нужны ли слова для мышления, изучили активности мозга в ходе решения задач без использования языка.

Исследования показали, что нейронные области, отвечающие за речь, не активировались у участников, которые решали логические задачи вроде судоку, — это означает, что мышление без языка вполне реально.

Понимание этого явления важно для исследований, связанных с неврологическими состояниями, такими как афазия, где речевая функция нарушена. Открытия в этой области позволяют взглянуть на человеческий разум с новой стороны, предполагая, что рассуждение без языка может протекать совершенно нормально.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

