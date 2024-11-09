Загадочные трещины и полигональные узоры: что скрывает поверхность Марса

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Трещины на поверхности Марса появляются под влиянием скрытого под землёй льда, который расширяется и сжимается в зависимости от сезонов. Недавно сделанные марсианской камерой HIRISE снимки раскрывают весенние изменения на планете: высокие широты Марса покрываются сетью белых трещин и тёмных пятен, образующих своеобразные полигоны.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Этот уникальный узор создаётся благодаря тому, что лёд в марсианской почве делит её на геометрические формы, а при весеннем потеплении лёд сублимируется, выбрасывая потоки частиц и оставляя чёткие следы на поверхности.

Исследователи из Университета Аризоны объяснили, что вода и сухой лёд играют основную роль в формировании марсианской поверхности на высоких широтах. Трещины на краях полигонов постепенно расширяются, когда лёд преобразуется в газ.

Этот процесс также формирует на Марсе уникальные тёмные веера, состоящие из мелких частиц, выброшенных на поверхность. Ветры, дующие над Марсом, разносят эти частицы в разных направлениях, создавая разноцветные полосы и узоры, которые сохраняются на поверхности Марса долгие годы.

Камера HIRISE, расположенная на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter NASA, начала свою миссию в 2006 году и регулярно передаёт изображения необычных марсианских пейзажей, включая Valles Marineris, крупнейший каньон в Солнечной системе, чьи размеры в десять раз превышают длину земного Большого каньона. Исследования марсианских пейзажей с каждым сезоном продолжают удивлять и открывать новые грани таинственной Красной планеты.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

