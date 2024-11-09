Тайна гробницы Чингисхана: почему монголы не хотят, чтобы её нашли

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Перевод статуи Чингисхана вблизи, сделанный в Эрдэне, провинция Тов, Монголия, изображает его с мощным выражением лица и широким ликом, короткой бородой и длинными заплетёнными в косы волосами, выбивающимися из-под шапки.

Чингисхан объединил монголов, создав империю, простиравшуюся от Тихого океана до Украины. После его смерти в 1227 году преемники продолжили расширять завоёванные территории.

Местоположение гробницы Чингисхана остаётся неизвестным, и вероятность её обнаружения в ближайшее время невелика. Кроме того, многие монголы предпочли бы, чтобы она так и осталась в тайне, поскольку фигура Чингисхана имеет почти священный статус в их культуре.

Адъюнкт-профессор антропологии из Йельского университета, Уильям Ханичерч, считает эту тему глубоко важной для монгольского народа. По его словам, возможные места захоронения включают восточную провинцию Хэнтий, где родился великий воин.

Исторические источники и археологические данные о гробнице Чингисхана отсутствуют, а спутниковые исследования пока не дали результатов. В "Тайной истории монголов", древнем анонимном источнике, нет упоминаний о месте захоронения.

Сообщается только, что Чингисхан "вознёсся на небеса" в 1227 году. Известно, что он испытывал глубокую привязанность к священной горе Бурхан-Халдун, где скрывался от врагов в юности и куда приносил жертвы. Эта связь порождает догадки, что его могли похоронить именно там.

После смерти Чингисхан находился в кампании на территории северо-западного Китая, что, по мнению историка Фрэнка Маклинна, могло затруднить возвращение его тела в Монголию.

В своей книге Маклинн предположил, что монголы могли похоронить Чингисхана в районе, расположенном в 500 км от современной границы Монголии, так как знание о бальзамировании тел, возможно, отсутствовало, что делало возвращение в Монголию невозможным до начала разложения. Это могло привести к погребению на китайской территории, предположительно в Ордосе.

Венецианский путешественник Марко Поло в своей книге утверждал, что все знавшие о местонахождении гробницы — порядка 20 тысяч человек — были убиты для сохранения тайны. Однако историки спорят о достоверности таких утверждений, как и других высказываний Поло, в том числе о его назначении чиновником при дворе Хубилай-хана.

Уточнения

Чингисха́н — основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские и тюркские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток (в большей части на территории современного Ирана), на Кавказ и в Восточную Европу.

