Кто на самом деле оказался под пеплом Везувия

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Гипсовые слепки человеческих тел в Помпеях являются не теми, кем их считали ранее.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_forum_market_cast_3.jpg by Wknight94

Когда в 79 г. н. э. произошло извержение Везувия, оно похоронило несколько римских городов, включая Помпеи. Многие жители Помпеи были полностью засыпаны уплотненным пеплом во время извержения, и по мере разложения их тел образовались полости, которые идеально сохранили их положение в последние минуты жизни.

В 19 веке археологи разработали метод заливки гипса в полости, чтобы сделать реалистичные слепки. С тех пор было сделано более сотни таких слепков, сохранивших формы жертв вместе с любыми оставшимися костями, которые не разложились за столетия.

Однако давно известно, что многие гипсовые слепки были смоделированы в разных позах и иногда помещены вместе, чтобы добавить драматизма истории Помпеи, говорит Валерия Аморетти из Археологического парка Помпеи в Неаполе.

Чтобы узнать больше о том, кем были эти люди, Аморетти с коллегами исследовали 14 гипсовых слепков и извлекли ДНК из костей пяти из них.

То, что они обнаружили, полностью изменило устоявшиеся интерпретации того, кем они были. Взрослая женщина с золотым браслетом держит ребёнка на коленях. Долгое время её считали его матерью. Анализ ДНК показывает: на самом деле это взрослый мужчина, биологически никак не связанный с чадом. Рядом находящаяся фигура, ранее интерпретируемая как отец, также не была связана с предполагаемой матерью и ребёнком.

Почившая в объятиях пара, которая, как считалось, представляла либо сестёр или мать с дочерью, включала по крайней мере одного мужчину.

Генетический анализ также показал, что население Помпей происходило из разных областей империи, связанных с современным Восточным Средиземноморьем, Левантом и северной Африкой.

Аморетти уверяет, неудивительно, что римский мир был многокультурным, а Средиземноморье и его порты объединяли людей.

"Чрезвычайно интересно обнаружить масштабы этого плавильного котла, даже в таком среднем провинциальном городе, как Помпеи, и получить научное доказательство этого из древней ДНК", — говорит она.

Алисса Миттник из Гарвардского университета утверждает, что исследование подчеркивает важность применения науки перед интерпретацией археологии на словах.

"В конечном счёте, это напоминает, что самые интуитивные, драматичные или сенсационные объяснения не всегда верны, побуждая нас подвергать сомнению наши предвзятые мнения", — заключает она.

Уточнения



Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.



Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

