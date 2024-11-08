Лекарства для похудения, которые могут изменить будущее человечества

3:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Статья, опубликованная в журнале Nature, рассматривает влияние современных препаратов для похудения, таких как Ozempic, на будущее человечества. Эти препараты, являющиеся агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), обещают революцию в борьбе с ожирением. Однако специалисты по всему миру разделяются в оценке их безопасности и эффективности, говорится в статье "Глобальный жир: Nature предрекает экономическое «чудо» благодаря Ozempic".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Factsheet_metabolic_syndrome.jpg by Abduzhabborov

Западные эксперты уверены, что такие препараты могут существенно изменить мировую картину ожирения. Они прогнозируют, что через десять лет люди, избавившиеся от лишнего веса, будут реже страдать от сердечных заболеваний и диабета.

Также ожидается экономия в других областях: авиакомпании смогут сэкономить до 100 миллионов литров топлива в год за счет более лёгких пассажиров, а автомобили станут более компактными, так как худые люди будут покупать более маленькие машины.

Люди с нормальным весом реже страдают от зависимостей и депрессий, а также имеют меньший риск развития деменции. Внедрение этих препаратов может привести к экономии в здравоохранении, так как они способствуют снижению заболеваемости, связанной с ожирением.

Несмотря на все эти перспективы, использование препаратов вызывает много вопросов.

Российские специалисты, такие как Михаил Болков, старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, считают, что такие препараты не могут стать долгосрочным решением проблемы ожирения. Препараты, воздействующие на гормоны, регулирующие аппетит и метаболизм, могут приводить к зависимостям, а их эффективность после прекращения применения быстро снижается — вес возвращается.

Это означает, что препарат придется принимать пожизненно, что может привести к серьезным физическим и психологическим последствиям. Более того, препараты изменяют моторику желудка, что требует дополнительных исследований для оценки долгосрочных эффектов на здоровье.

Цена таких препаратов является ещё одной значимой проблемой. В некоторых странах, например в России, возникла ситуация с дефицитом препарата на фоне его высокой популярности. Это привело к росту чёрного рынка. Помимо этого, высокая стоимость делает лечение недоступным для значительной части населения, что создаёт новый социальный разрыв.

Проблему с использованием препаратов для похудения поднимает и вопрос этичности.

Эндокринолог и психиатр Александр Фомин высказывает сомнение в том, что использование препаратов такого типа является оправданным. Он считает, что такие средства не решают проблемы пациента на глубоком уровне и приводят лишь к временным результатам. Он также указывает, что препарат может формировать зависимость, и без корректировки образа жизни потерянный вес будет возвращаться.

Тем не менее, даже несмотря на все эти проблемы, использование препаратов для похудения продолжает набирать популярность. В некоторых странах, таких как США, они уже стали широко применяться. Прогнозируется, что мировой рынок таких препаратов вырастет в 10 раз к 2032 году, а их использование приведет к экономическим выгодам.

Эксперты согласны, что, если бы такие препараты эффективно решали проблему ожирения навсегда, они могли бы стать важным шагом в медицине. Однако, чтобы это произошло, необходимо не только снижение веса, но и коррекция пищевых привычек и образа жизни.

Уточнения

Агони́ст — химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику.



Глюкаго́ноподо́бный пепти́д-1 (англ. Glucagon-like peptide-1, GLP-1), ГПП-1, энтероглюкагон — пептидный гормон из семейства инкретина (вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи).



Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

