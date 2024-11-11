Назван простой способ снижения кровяного давления без лекарств

Издание The Guardian сообщает со ссылкой на новые исследования, что всего пять дополнительных минут физической активности в день могут помочь снизить кровяное давление. Такие простые упражнения, как подъём по лестнице или поездка на велосипеде, способны благотворно влиять на здоровье.
Гипертонией страдают около 1,28 миллиарда взрослых по всему миру, и она является одной из основных причин преждевременной смертности, приводя к инсультам, сердечным приступам и другим опасным состояниям. Часто гипертония протекает бессимптомно, из-за чего её называют "тихим убийцей".
Учёные из Университетского колледжа Лондона и Университета Сиднея решили проверить, могут ли даже небольшие дополнительные физические усилия положительно повлиять на здоровье. Они провели исследование с участием около 15 000 человек, которые носили трекеры активности в течение суток. Результаты показали, что всего пять минут физических упражнений способны улучшить показатели кровяного давления.
Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что разнообразие и небольшое время активности оказывают положительное влияние на здоровье. Подъём по лестнице, работа на даче, игры с детьми, короткие велосипедные поездки — всё это полезно! Ходьба также положительно влияет на сердце и сосуды, но упражнения, повышающие пульс, дают более заметные результаты.
Дополнительные пять минут активных упражнений в день могут снизить систолическое артериальное давление (САД) на 0,68 мм рт. ст. и диастолическое (ДАД) на 0,54 мм рт. ст. Снижение САД всего на 2 мм рт. ст. и ДАД на 1 мм рт. ст. уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 10%.
Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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