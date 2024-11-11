Назван простой способ снижения кровяного давления без лекарств

Издание The Guardian сообщает со ссылкой на новые исследования, что всего пять дополнительных минут физической активности в день могут помочь снизить кровяное давление. Такие простые упражнения, как подъём по лестнице или поездка на велосипеде, способны благотворно влиять на здоровье.

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Гипертонией страдают около 1,28 миллиарда взрослых по всему миру, и она является одной из основных причин преждевременной смертности, приводя к инсультам, сердечным приступам и другим опасным состояниям. Часто гипертония протекает бессимптомно, из-за чего её называют "тихим убийцей".

Учёные из Университетского колледжа Лондона и Университета Сиднея решили проверить, могут ли даже небольшие дополнительные физические усилия положительно повлиять на здоровье. Они провели исследование с участием около 15 000 человек, которые носили трекеры активности в течение суток. Результаты показали, что всего пять минут физических упражнений способны улучшить показатели кровяного давления.

Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что разнообразие и небольшое время активности оказывают положительное влияние на здоровье. Подъём по лестнице, работа на даче, игры с детьми, короткие велосипедные поездки — всё это полезно! Ходьба также положительно влияет на сердце и сосуды, но упражнения, повышающие пульс, дают более заметные результаты.

Дополнительные пять минут активных упражнений в день могут снизить систолическое артериальное давление (САД) на 0,68 мм рт. ст. и диастолическое (ДАД) на 0,54 мм рт. ст. Снижение САД всего на 2 мм рт. ст. и ДАД на 1 мм рт. ст. уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 10%.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.



Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

