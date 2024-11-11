Ученые описали процесс, происходящий в мозгу во время просмотра фильмов

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа нейробиологов создала детализированную функциональную карту головного мозга, используя данные о визуальном восприятии, полученные во время просмотра фильмов. Результаты этой обширной работы были опубликованы в журнале Cell Press Neuron. В ходе исследования ученые выявили 24 нейронные сети, каждая из которых отвечает за отдельный аспект обработки зрительной информации.

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Для проведения эксперимента специалисты применили методы функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) в сочетании с алгоритмами машинного обучения и проанализировали данные из проекта Human Connectome. Участники исследования смотрели сцены из популярных фильмов, таких как «Начало», «Социальная сеть» и «Один дома», в то время как учёные регистрировали активность различных областей мозга.

Наблюдения показали, что мозг адаптируется к меняющимся кадрам, переключаясь между простыми и сложными визуальными паттернами. Особое внимание учёных привлекла роль исполнительных сетей мозга, которые координируют эти переходы, регулируя уровень когнитивной нагрузки в режиме реального времени.

Была выявлена четкая связь между содержанием сцен и активностью отдельных нейронных сетей. Например, при появлении людей в кадре активировались определённые участки мозга, демонстрация неодушевлённых объектов включала другие области, а сцены с социальным взаимодействием задействовали уникальный набор нейронных цепей.

Учёные также обратили внимание на индивидуальные различия в работе мозговых сетей, подчеркнув важность дальнейших исследований для понимания того, как возрастные изменения и когнитивные расстройства влияют на нейронные паттерны при восприятии визуальной информации.

Уточнения

Фильм (англ. film "плёнка"), также кино́, кинофи́льм, телефи́льм, кинокарти́на - отдельное произведение киноискусства.

