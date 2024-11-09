Микропластик в атмосфере: что говорят ученые о влиянии на погоду и климат

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Пенсильванского университета изучили, как микропластик влияет на климатические и погодные процессы. Выяснилось, что полимерные частицы способствуют формированию ледяных кристаллов в облаках, что может приводить к более мощным осадкам. Исследование опубликовано в журнале ACS ES&T Air.

Фото: pixnio.com by Marius Iordache, CC0

В лаборатории ученые исследовали замораживающую активность четырёх типов микропластика: полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилентерефталата (ПЭТ). Полимерные частицы распределили в мелких каплях воды, которые затем медленно охлаждали, наблюдая, как микропластик влияет на образование льда.

Эксперимент показал, что в присутствии микропластика температура замерзания капель повышается на 5–10 градусов по сравнению с чистой водой. Если в чистой атмосфере капли превращаются в лёд при -38°C, то при добавлении микропластика 50% капель замерзали уже при -22°C.

Учёные отмечают, что влияние микропластика на атмосферные процессы требует дальнейшего изучения. По словам ведущего автора исследования, профессора Мириам Фридман, полимерные частицы в атмосфере способствуют образованию более мелких капель вокруг каждого фрагмента, что позволяет накопить больше воды в облаке. Это приводит к тому, что, когда капли достигают нужного размера, осадки становятся более интенсивными.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

