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Китайский марсоход нашел новые доказательства существования океана на Марсе

1:59
Наука

В районе Марса, исследованном китайским марсоходом Zhurong, обнаружены следы, которые могут свидетельствовать о древней береговой линии. Это открытие является ещё одним подтверждением того, что когда-то в северном полушарии планеты существовал океан, покрывавший обширные низменности.

Китайский марсоход нашел новые доказательства существования океана на Марсе
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Марсоход Zhurong, который приземлился на юге Utopia Planitia в мае 2021 года, оставался активным почти год. За это время он собрал данные, которые указывают на возможное наличие океана или жидкой воды на Марсе не далее как 400 000 лет назад.

Исследователь Бо У из Гонконгского политехнического университета и его коллеги провели анализ топографических особенностей в районе посадки марсохода, используя данные дистанционного зондирования со спутников и наблюдения с самого марсохода. Они обнаружили признаки береговой линии на юге Утопии, такие как желоба и осадочные каналы, и провели датировку поверхностных отложений.

Команда предполагает, что океан существовал на Марсе около 3,68 миллиарда лет назад, но замёрз и исчез спустя примерно 260 миллионов лет. Исследование представляет новый взгляд на эволюцию марсианского океана, разделяя его на мелководные южные и более глубокие северные области.

По словам Ву, даже мелководные части могли достигать глубины до 600 метров.

Матье Лапотр из Стэнфордского университета отмечает, что вопросы о существовании океанов на раннем Марсе остаются спорными, но имеют важное значение для понимания обитаемости планеты. По его словам, будущие миссии должны будут подтвердить выводы этого исследования, поскольку Utopia Planitia может содержать бесценные сведения о марсианской прибрежной среде.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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