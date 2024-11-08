Ледник Судного дня под угрозой разрушения: катастрофа может наступить раньше

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Научное сообщество снова внимательно следит за состоянием ледника Туэйтс в Антарктике, который известен как "ледник Судного дня" из-за потенциальной угрозы резкого подъёма уровня мирового океана. По данным Nature, стало очевидно, что таяние ледника ускоряется быстрее, чем считалось ранее, что несёт серьёзные риски как для глобальных экосистем, так и для населения прибрежных регионов.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо провели исследование, которое показало, что потепление приливных течений ускоряет разрушение ледника Туэйтс. Эти течения разрушают его основу, или "подошву", что грозит масштабными последствиями.

Ледник Туэйтс уже считается одним из самых уязвимых на планете. Если его таяние будет происходить с той же скоростью, это может вызвать резкий подъём уровня моря в ближайшие десятилетия, что станет катастрофой для прибрежных территорий.

Тем не менее, существует и другая точка зрения. Ученые из колледжа Дартмут и Университета Эдинбурга считают, что ситуация менее критична, и многое зависит от темпов глобального потепления.

Уточнения

Ледник Туэйтса также известный как "ледник судного дня" (англ. Doomsday Glacier) — ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.

