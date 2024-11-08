Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерес к переезду в Канаду, Новую Зеландию и Австралию резко вырос в США после победы Трампа
Потепление после ледникового периода превратило Землю в шар из грязи
Резервы ВСУ в Сумской области. Оставить на Украине или отправить в Россию на смерть?
Рецепт свиного рулета с грибами и ананасом: идеальное блюдо для праздника
Правила пасынкования помидоров для богатого урожая
Шнуров раскрыл, станет ли Инстасамка постоянной солисткой его рок-группы
Принц Уильям раскрыл свои переживания за Кейт Миддлтон и Карла III на фоне онкологии: это было ужасно
Как питомцы помогают справляться со стрессом на работе
Каждому свой микроклимат: сомнолог посоветовал мужу и жене спать под разными одеялами

Ледник Судного дня под угрозой разрушения: катастрофа может наступить раньше

1:17
Наука

Научное сообщество снова внимательно следит за состоянием ледника Туэйтс в Антарктике, который известен как "ледник Судного дня" из-за потенциальной угрозы резкого подъёма уровня мирового океана. По данным Nature, стало очевидно, что таяние ледника ускоряется быстрее, чем считалось ранее, что несёт серьёзные риски как для глобальных экосистем, так и для населения прибрежных регионов.

Ледник Судного дня под угрозой разрушения: катастрофа может наступить раньше
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо провели исследование, которое показало, что потепление приливных течений ускоряет разрушение ледника Туэйтс. Эти течения разрушают его основу, или "подошву", что грозит масштабными последствиями.

Ледник Туэйтс уже считается одним из самых уязвимых на планете. Если его таяние будет происходить с той же скоростью, это может вызвать резкий подъём уровня моря в ближайшие десятилетия, что станет катастрофой для прибрежных территорий.

Тем не менее, существует и другая точка зрения. Ученые из колледжа Дартмут и Университета Эдинбурга считают, что ситуация менее критична, и многое зависит от темпов глобального потепления.

Уточнения

Ледник Туэйтса также известный как "ледник судного дня" (англ. Doomsday Glacier) — ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе
Экономика и бизнес
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе Аудио 
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев Путин выступил на Валдае с сильной позицией, предложив Трампу мир на своих условиях Любовь Степушова Смертельная ловушка для нетопырей — такой же фейк, как и Бермудский треугольник Игорь Буккер
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Польза краснокочанной капусты для организма и секреты квашения
Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе
В Москве планируется открыть Центр женского здоровья с отделением антенатальной охраны плода
Актриса Елена Николаева раскрыла главные страхи в карьере
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Красная смородина из черенков: тонкости размножения и советы
Замерзла дверь авто: как избежать повреждений при отогреве
Как превратить балкон в стильную и функциональную зону для жизни
Кинокритик оценил актёрский талант сына Игоря Верника
В Московском молодежном театре 17 ноября покажут Царевну-Лягушку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.