Российские учёные намерены подключить мозг обезьяны к ИИ

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные ставят перед собой цель: установить связь между мозгом примата и искусственным интеллектом с помощью нейроинтерфейса. Об этом сообщил профессор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Михаил Лебедев в интервью ТАСС.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ранее данная группа учёных уже достигла значительного прогресса, успешно имплантировав нейроинтерфейс с искусственным интеллектом в мозг крысы. Этот эксперимент, получивший название "Пифия", является частью совместного проекта Neiry и МГУ под названием "ИИнтуиция". "Умная" крыса может отвечать на вопросы по различным предметам, таким как физика, история, математика и нейрофизиология, используя клавиатуру и давая ответы в формате "да" или "нет".

"Мы обсуждаем [следующий этап проекта "ИИнтуиция"], потому что там есть разные варианты. Но лучше и интереснее всего было бы имплантировать ИИ в обезьяну, потому что она очень похожа на человека, ее мозг устроен схожим образом. Соответственно, она может не только на кнопки "да" и "нет" нажимать, а, например, водить мышью по экрану. Так что я думаю, следующей будет обезьяна", — сообщил специалист.

Однако, как отмечает руководитель лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков, проведение аналогичного эксперимента с приматами представляет собой более сложную задачу. Это связано как с этическими аспектами, так и с хирургическими сложностями и необходимостью особого ухода. Попков подчёркивает важность обеспечения безопасности и предотвращения отторжения имплантатов, что является ключевым вопросом в разработке таких технологий. Для получения достоверных данных и изучения реакции на имплантат, по его мнению, потребуется значительное количество обезьян для статистического анализа.

Уточнения

Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) (называемый также прямой нейронный интерфейс, мозговой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер») — система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством (например, компьютером).

