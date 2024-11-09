Ученые нашли ответ на давнюю загадку о "курице и яйце"

Исследователи из Женевского университета в Швейцарии раскрыли возможные ответы на один из старейших эволюционных вопросов о происхождении многоклеточной жизни.

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Их работа проливает свет на момент, когда на Земле произошел переход от одноклеточных организмов к многоклеточным структурам, и помогает приблизиться к решению известного парадокса о том, что было первым — курица или яйцо. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Научная команда исследовала Chromosphaera perkinsii — одноклеточный организм, который был обнаружен в 2017 году в морских отложениях у Гавайских островов. Этот организм появился на Земле более миллиарда лет назад, задолго до появления первых животных.

Учёные выявили, что C. perkinsii способен формировать многоклеточные колонии, которые остаются стабильными в течение примерно трети его жизненного цикла. Эти структуры содержат как минимум два разных типа клеток, что является редким для таких организмов.

Более того, клетки внутри этих колоний делятся таким образом, что образуют трёхмерные структуры, напоминающие ранние стадии эмбрионального развития у животных. Это позволяет предположить, что генетические механизмы, обеспечивающие развитие зародыша, могли существовать задолго до появления животных, или же что C. perkinsii эволюционировал аналогичным образом, чтобы использовать похожие процессы.

Таким образом, учёные делают вывод, что природа обладала "инструментами для создания яиц" задолго до того, как появились "курицы".

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

