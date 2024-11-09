Как микробы в кишечнике могут запускать болезнь Паркинсона

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Исследования показывают, что болезнь Паркинсона может начинаться не только в мозге, но и в кишечнике. Недавние работы учёных, опубликованные в марте и июле, указывают на то, что микробиом кишечника играет ключевую роль в развитии этой болезни.

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Нарушение баланса микробов в кишечнике, особенно увеличение количества энтеробактерий, таких как кишечная палочка, может быть связано с ухудшением двигательных функций у больных.

Исследования, проведённые командой Элизабет Бесс из Калифорнийского университета, показывают, как кишечная палочка может стать началом цепной реакции, которая заканчивается образованием аномальных белковых сгустков в кишечнике, аналогичных тем, что наблюдаются в мозге пациентов с болезнью Паркинсона.

Эти белки, такие как альфа-синуклеин, начинают слипаться под действием окисленного дофамина, и, как показали исследования, этот процесс можно запустить в кишечнике с помощью определённых химических веществ.

Учёные считают, что нарушение этого процесса может сыграть важную роль в развитии болезни. Они также обнаружили, что кофейная кислота, содержащаяся в кофе, может остановить окисление дофамина и предотвратить образование этих белковых сгустков.

Тем не менее, для того чтобы подтвердить эти гипотезы, необходимо провести дополнительные эксперименты и исследования.

"Полученные результаты обещают быть важным шагом в понимании того, как микробиом кишечника может влиять на болезнь Паркинсона." — отметил Вината Ведам-Май, доцент кафедры нейрохирургии в Университете Флориды,

Однако для более точных выводов и возможных профилактических мер необходимо проводить тестирование на более сложных моделях.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, — прежде всего в чёрной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы.



Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), — условно выделяемая по морфологическим и культуральным признакам группа бактерий семейства энтеробактерий, используемая санитарной микробиологией в качестве маркера фекальной контаминации; относятся к группе так называемых санитарно-показательных микроорганизмов.



Кофейная кислота (3,4-диоксикоричная кислота) — ароматическое органическое соединение, двухатомный фенол, непредельная карбоновая кислота с формулой (HO) 2 C 6 H 3 CH=CHCOOH. Содержится во всех растениях, так как является промежуточным продуктом в биосинтезе лигнина.

