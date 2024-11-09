Археологи нашли масштабный римский форт в Уэльсе

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Под сельскохозяйственными угодьями в Уэльсе археологи обнаружили остатки возможного римского "мега"-форта, который мог вмещать сотни солдат. Это открытие меняет представление о том, насколько укреплённым был регион в римскую эпоху.

Фото: Openverse by Black Wed, CC BY-SA 4.0

Марк Меррони, местный археолог, проводил долгие наблюдения за римской дорогой в Пембрукшире, графстве на юго-западе Уэльса.

Он подозревал, что на этом участке скрыты следы римских сооружений, и, общаясь с владельцем местной фермы, получил подтверждение своих догадок. Почва была трудной для возделывания, полной камней и сланца — явных признаков древнего строительства.

При раскопках Меррони обнаружил следы большого укрепления с размерами около 185 на 155 метров. Это место, вероятно, было построено между I и III веками и обеспечивало стратегический обзор долины реки, что позволяло солдатам контролировать территорию.

Строение напоминает типичный римский форт с прямыми углами, окружённый валами и рвами.

"Когда-то здесь стояли здания, среди которых мог быть дом командира, казармы и административные помещения, а также место, в котором могли разместиться около 500 человек", — рассказал Меррони.

Помимо форта, он также нашел фрагмент римского шиферного кровельного материала с характерной выточенной линией, а также миниатюрное укрепление, расположенное в другом месте, которое, вероятно, также имеет римское происхождение.

Что удивительно, Меррони отмечает, что эта территория когда-то была населена кельтами Деметами, которые, как считалось ранее, находились в мирных отношениях с римлянами.

Однако это открытие может опровергать это мнение, так как, по словам археолога, римляне могли оказывать сильное давление на местных жителей. Меррони ранее уже находил римские постройки в Уэльсе, в том числе виллы и дороги.

Кен Дарк, археолог из Королевского колледжа Лондона, отметил важность открытия, но подчеркнул, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, в том числе геофизические и раскопки.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru : , англ. Wales) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.



Ке́льты (греч. Κελτοί, лат. Celtae) — близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения, в древности на рубеже до нашей эры населявшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе.

