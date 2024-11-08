Простой способ снизить кровяное давление: как 5 минут активности могут изменить вашу жизнь

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Новое исследование подтверждает, что даже небольшое добавление физической активности в повседневную жизнь, например, подъём по лестнице или ходьба в гору, может существенно снизить кровяное давление.

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Исследование, было проведено учёными из международного консорциума ProPASS, который возглавляют Сиднейский университет и Университетское колледже Лондона (UCL).

По данным учёных, уже 5 минут физической активности в день могут привести к снижению давления. Более того, замена 20–27 минутами физических упражнений таких привычек, как сидение, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28%.

Исследователи подчеркивают, что такой подход является доступным и эффективным методом борьбы с гипертонией, которая по данным Всемирной организации здравоохранения затрагивает более 1,28 миллиарда людей по всему миру.

Исследование основывалось на анализе данных 14 761 добровольца из пяти стран. Участники использовали акселерометры для измерения активности, и результаты показали, что заменив малоподвижный образ жизни физической активностью, можно существенно улучшить показатели артериального давления.

"Даже небольшие изменения в ежедневной активности могут оказать значительное влияние на здоровье, в том числе в контексте борьбы с гипертонией," — отметил Эммануэль Стаматакис, профессор Сиднейского Университета, и один из авторов исследования.

Он так же отметил физические упражнения, такие как бег или езда на велосипеде, гораздо эффективнее, чем просто прогулки.

"Важно заниматься более интенсивной физической активностью, чтобы достичь максимальных результатов в снижении давления." — подчеркнул Джо Блоджетт, доктор из Университетского колледжа Лондона.

Он указал, что изменения в физической активности не только полезны для людей, ведущих активный образ жизни, но и для тех, кто привык к сидячему образу жизни.

Уточнения

Артериа́льная гипертони́я (др -греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



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