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Простой способ снизить кровяное давление: как 5 минут активности могут изменить вашу жизнь

2:09
Наука

Новое исследование подтверждает, что даже небольшое добавление физической активности в повседневную жизнь, например, подъём по лестнице или ходьба в гору, может существенно снизить кровяное давление.

Простой способ снизить кровяное давление: как 5 минут активности могут изменить вашу жизнь
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследование, было проведено учёными из международного консорциума ProPASS, который возглавляют Сиднейский университет и Университетское колледже Лондона (UCL).

По данным учёных, уже 5 минут физической активности в день могут привести к снижению давления. Более того, замена 20–27 минутами физических упражнений таких привычек, как сидение, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28%.

Исследователи подчеркивают, что такой подход является доступным и эффективным методом борьбы с гипертонией, которая по данным Всемирной организации здравоохранения затрагивает более 1,28 миллиарда людей по всему миру.

Исследование основывалось на анализе данных 14 761 добровольца из пяти стран. Участники использовали акселерометры для измерения активности, и результаты показали, что заменив малоподвижный образ жизни физической активностью, можно существенно улучшить показатели артериального давления.

"Даже небольшие изменения в ежедневной активности могут оказать значительное влияние на здоровье, в том числе в контексте борьбы с гипертонией," — отметил Эммануэль Стаматакис, профессор Сиднейского Университета, и один из авторов исследования. 

Он так же отметил физические упражнения, такие как бег или езда на велосипеде, гораздо эффективнее, чем просто прогулки.

"Важно заниматься более интенсивной физической активностью, чтобы достичь максимальных результатов в снижении давления." — подчеркнул Джо Блоджетт, доктор из Университетского колледжа Лондона. 

Он указал, что изменения в физической активности не только полезны для людей, ведущих активный образ жизни, но и для тех, кто привык к сидячему образу жизни.

Уточнения

Артериа́льная гипертони́я (др -греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире. 

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным, наиболее часто под кровяным давлением подразумевают артериа́льное давление, кроме него, выделяют следующие виды кровяного давления: внутрисердечное, капиллярное, венозное.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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