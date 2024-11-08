Исследование ДНК опровергло мифы о найденных в Помпеях скелетах

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, основанное на анализе ДНК останков людей, погибших в древнем городе Помпеи, изменяет традиционные представления о том, кто были жертвы и какие связи между ними существовали.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Исследование разрушает популярные мифы о найденных скелетах: например, в "Доме Золотого Браслета" среди скелетов, ранее считавшихся семьей, были только мужчины, не связанные родственными узами. Золотой браслет, считавшийся символом богатой римской матроны, оказался принадлежностью мужчины, возможно, указывая на ценности людей перед лицом катастрофы, а не на социальные роли. Также новое исследование показало, что многие из погибших были потомками выходцев из Восточного Средиземноморья, что подчеркивает многонациональный состав древнего римского общества.

Методы исследования включают рентгеновские снимки и КТ-сканирование, что помогло археологам взять образцы из гипсовых слепков, несмотря на разрушительные процессы, произошедшие со временем. ДНК дала ценную информацию об облике погибших и даже об их происхождении, помогая понять, как были устроены отношения и социальные структуры римского общества. Исследователи предполагают, что в римской культуре "семья" включала не только кровных родственников, но и усыновленных, членов домохозяйства и рабов, что делает термин familia в Латинском языке более широким.

Итоги работы подтверждают, что перед лицом катастрофы даже незнакомцы могли искать утешение друг в друге, что подчеркивает глубину человеческих переживаний, отраженных в этих древних слепках.

Уточнения

Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.



Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

