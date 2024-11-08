В США создают дронов-зомби из птиц для незаметного наблюдения

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Технологического института Нью-Мексико разработали необычные дроны, используя тела уток-крякв.

Фото: freepik.com by montypeter, PDM

Эти "дроны-зомби", как их называют в NYP, представляют собой дроны-наблюдатели, которые благодаря внешнему сходству с реальными птицами могут не привлекать внимания. Суть проекта — комбинирование анатомии птиц с высокотехнологичными системами управления, что позволяет устройствам двигаться и вести себя, как живые утки.

По словам доцента кафедры машиностроения института Мостафы Хассаналяна, такие дроны помогают учёным изучать дикую природу. Хотя проект вызывает много вопросов и обсуждений, разработчики заявляют, что устройства не предназначены для шпионских целей.

Ученые планируют применять технологию и для создания "дрона-голубя", что позволит расширить сферу наблюдения и обеспечить ещё большую незаметность таких дронов в природной среде.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

