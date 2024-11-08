Арктические леса усиливают глобальное потепление

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Исследование ученых из Орхусского университета в Дании, опубликованное в журнале Nature Geoscience, ставит под сомнение эффективность лесовосстановительных мероприятий в Арктике.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Выяснилось, что посадка деревьев в высоких широтах может, напротив, ускорить таяние ледяного покрова и усилить глобальное потепление. Основной причиной этого явления является снижение альбедо — способности поверхности отражать солнечные лучи. В результате почвы, покрытые деревьями, начинают поглощать больше тепла, чем снежные и ледяные покровы, что ведет к дополнительному разогреву арктических территорий.

Исследователи обращают внимание на то, что арктические почвы содержат огромные запасы углерода, которые могут высвобождаться при нарушении их структуры, вызванном корнями деревьев и деятельностью лесного хозяйства. Солнечный свет весной и в начале лета делает потемнение поверхности особенно критичным, так как темные деревья сильнее поглощают тепло по сравнению с белым снегом.

Авторы статьи предложили альтернативное решение для борьбы с климатическими изменениями в Арктике. Поддержание численности травоядных животных, таких как олени, которые предотвращают появление лесов, может быть более эффективным для стабилизации экосистемы, чем масштабные лесопосадки в арктической зоне.

Таким образом, эксперты указывают на необходимость комплексного подхода в борьбе с изменением климата, где учитываются особенности различных регионов.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

