Арктические леса усиливают глобальное потепление

Исследование ученых из Орхусского университета в Дании, опубликованное в журнале Nature Geoscience, ставит под сомнение эффективность лесовосстановительных мероприятий в Арктике.
Выяснилось, что посадка деревьев в высоких широтах может, напротив, ускорить таяние ледяного покрова и усилить глобальное потепление. Основной причиной этого явления является снижение альбедо — способности поверхности отражать солнечные лучи. В результате почвы, покрытые деревьями, начинают поглощать больше тепла, чем снежные и ледяные покровы, что ведет к дополнительному разогреву арктических территорий.
Исследователи обращают внимание на то, что арктические почвы содержат огромные запасы углерода, которые могут высвобождаться при нарушении их структуры, вызванном корнями деревьев и деятельностью лесного хозяйства. Солнечный свет весной и в начале лета делает потемнение поверхности особенно критичным, так как темные деревья сильнее поглощают тепло по сравнению с белым снегом.
Авторы статьи предложили альтернативное решение для борьбы с климатическими изменениями в Арктике. Поддержание численности травоядных животных, таких как олени, которые предотвращают появление лесов, может быть более эффективным для стабилизации экосистемы, чем масштабные лесопосадки в арктической зоне.
Таким образом, эксперты указывают на необходимость комплексного подхода в борьбе с изменением климата, где учитываются особенности различных регионов.
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