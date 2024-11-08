Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 причин, почему Калининград — идеальное место для путешествия
Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль
Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии
Как правильно использовать мёд для борьбы с акне и улучшения текстуры кожи?
Бизнес откладывает инвестиции, ожидая снижения ключевой ставки
Тренер Локомотива заверил, что секрет их успеха — чистая раздевалка
Выбора нет — в ненастную погоду эти рекомендации помогут новичку за рулём авто
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться

Арктические леса усиливают глобальное потепление

1:36
Наука

Исследование ученых из Орхусского университета в Дании, опубликованное в журнале Nature Geoscience, ставит под сомнение эффективность лесовосстановительных мероприятий в Арктике.

Арктические леса усиливают глобальное потепление
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Выяснилось, что посадка деревьев в высоких широтах может, напротив, ускорить таяние ледяного покрова и усилить глобальное потепление. Основной причиной этого явления является снижение альбедо — способности поверхности отражать солнечные лучи. В результате почвы, покрытые деревьями, начинают поглощать больше тепла, чем снежные и ледяные покровы, что ведет к дополнительному разогреву арктических территорий.

Исследователи обращают внимание на то, что арктические почвы содержат огромные запасы углерода, которые могут высвобождаться при нарушении их структуры, вызванном корнями деревьев и деятельностью лесного хозяйства. Солнечный свет весной и в начале лета делает потемнение поверхности особенно критичным, так как темные деревья сильнее поглощают тепло по сравнению с белым снегом.

Авторы статьи предложили альтернативное решение для борьбы с климатическими изменениями в Арктике. Поддержание численности травоядных животных, таких как олени, которые предотвращают появление лесов, может быть более эффективным для стабилизации экосистемы, чем масштабные лесопосадки в арктической зоне.

Таким образом, эксперты указывают на необходимость комплексного подхода в борьбе с изменением климата, где учитываются особенности различных регионов.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму Аудио 
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Садоводство, цветоводство
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу Аудио 
Взгляд из Италии: Газпром удивляет
Экономика и бизнес
Взгляд из Италии: Газпром удивляет Аудио 
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Последние материалы
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Микропластик ускоряет образование льда в облаках и изменяет климат
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине
Как получить ранний урожай: морковь для подзимнего посева
Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток
Чем удобрять томаты: советы для вкусных и сочных плодов
На декабрьской выставке Comtrans International представят грузовик БАЗ
Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь
Три морозостойких кустарника для вашего сада в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.