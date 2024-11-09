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Как римляне разрушили Фрегеллы: археологи раскрывают невиданные подробности

1:53
Наука

Археологи, исследующие эту местность в Италии, выяснили, что город был настолько сильно разрушен, что его восстановление и заселение началось лишь через долгие десятилетия, когда остатки города стали использоваться как древняя свалка.

Как римляне разрушили Фрегеллы: археологи раскрывают невиданные подробности
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Фрегеллы, расположенные примерно в 90 километрах от Рима, были разрушены римской армией в 125 году до н. э.

Причины восстания до конца не ясны, но историки предполагают, что горожане, стремившиеся получить полные римские гражданские права, восстали против более низкого статуса, который им был предоставлен.

Это напряжение стало причиной Союзнической войны (91-87 гг. до н. э.), когда римские союзники по всей Италии потребовали полного гражданства, и в результате получили его.

"О восстании Фрегелл известно только из нескольких источников, и археологи надеются, что раскопки помогут прояснить более подробную картину." — рассказал Доминик Машек, профессор римской археологии из Трирского университета в Германии.

В ходе раскопок были найдены остатки фресок, мозаик и римской виллы, а также крупные керамические сосуды для хранения вина, зерна и фруктов, что указывает на сельскохозяйственное значение этого района.

Одним из интересных открытий стало обнаружение керамических фрагментов и следов пожара, которые подтверждают, что вилла была разрушена в одно время с разрушением самого города. Эти находки помогают реконструировать картину событий того времени.

Также археологи изучают процесс переселения самнитов в этот город, что могло сыграть роль в восстании, учитывая их статус и различие в правах по сравнению с римскими гражданами.

Уточнения

Лу́ций Папи́рий (лат   lang="la">Lucius Papirius; III—II века до н. э.) — античный оратор из города Фрегеллы (латинской колонии на границе между Лацием и Кампанией) , Луций был в числе послов, направленных в Рим латинскими колониями с требованием предоставить им гражданские права. Антиковед Фридрих Мюнцер предположил, что Луций Папирий мог дожить до восстания Фрегелл против Рима (125 год до н. э.) и принять в нём участие. 

Союзническая война (91–88 годы до н. э.) — это восстание союзных племён италиков против Рима и ведущиеся ими на территории Италии военные действия, как итог полная военная победа римлян, уступки италикам — наделение большинства племён гражданскими правами Рима, но в урезанном виде.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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