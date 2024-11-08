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Микропластик ускоряет образование льда в облаках и изменяет климат

Наука

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выявили неожиданный эффект частиц микропластика, парящих в атмосфере, на формирование облаков.

Микропластик ускоряет образование льда в облаках и изменяет климат
Фото: commons.wikimedia.org by Derrich, CC BY-SA 3.0

Исследования показали, что микрочастицы пластиков, такие как полиэтилен, полипропилен и другие полимеры, могут снижать температуру нуклеации — процесс, запускающий образование льда в облаках. В частности, при присутствии микропластика вода начинала замерзать уже при -22 °C вместо обычных -38 °C. Это открытие указывает на возможность того, что микропластик оказывает значительное влияние на климат, изменяя поведение облаков и осадков.

Профессор Мириам Фридман, ведущий исследователь проекта, подчеркнула важность изучения микропластика в атмосфере для понимания его потенциального воздействия на климатические процессы. Частицы микропластика, поднимаясь в воздух из океанов и других природных источников, взаимодействуют с водяными парами и аэрозолями, способствуя образованию облаков. В рамках эксперимента оказалось, что даже при небольших концентрациях пластиковые микрочастицы значительно снижали температуру, при которой образуются ядра нуклеации — мельчайшие кристаллы льда, способствующие формированию облаков.

Исследование подчеркивает, что присутствие микропластика в нижних слоях атмосферы требует пристального внимания, так как это может повлиять на глобальные климатические модели.

В ближайшие годы ученые планируют продолжить исследования для более точного определения роли микропластика в изменении характера осадков и других природно-климатических процессов.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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