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Как новое исследование ДНК изменила наши представления о трагедии Помпей

1:47
Наука

Недавнее исследование ДНК людей, погибших при извержении Везувия почти 2000 лет назад, выявило неожиданные результаты, которые ставят под сомнение традиционные представления о семейных отношениях в Древнем Риме.

Как новое исследование ДНК изменила наши представления о трагедии Помпей
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Исследования, проведенные международной командой ученых, показали, что один из взрослых, на котором был золотой браслет и который держал ребенка на коленях, на самом деле был мужчиной, не связанным с ребенком генетически.

Долгое время считалось, что это была мать с ребенком, но новые данные ДНК опровергли это предположение. В другом случае, пара, которая была найдена в объятиях, долго считалась сёстрами или матерью и дочерью, а на самом деле, как оказалось, хотя бы один из них был генетическим мужчиной.

Эти удивительные выводы сделаны на основе анализа ДНК пяти людей, чьи останки были найдены в "застывших" телах, запечатленных в гипсовых слепках, после того как Везувий уничтожил Помпеи в 79 году нашей эры.

Специалисты извлекли генетический материал из 14 таких слепков, и результаты показали, что, несмотря на внешние предположения о семейных связях, отношения между людьми были гораздо более разнообразными. Более того, эти люди, вероятно, были потомками недавних иммигрантов из Восточного Средиземноморья.

Работа ученых акцентирует внимание на том, как археологи часто ошибаются, интерпретируя такие находки через призму современных представлений.

Это открытие подчеркивает, насколько важно сочетать генетические данные с историческими и археологическими, чтобы избежать искажений в трактовке прошлого.

Уточнения

Помпе́и (лат. Pompeii; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас — музей под открытым небом.

Везу́вий (итал. Vesuvio) — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Расположен на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь, регион Кампания. Входит в Апеннинскую горную систему, имеет высоту 1281 м. Везувий — единственный действующий вулкан континентальной Европы, считается одним из наиболее опасных вулканов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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