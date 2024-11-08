Почему динозавры из Китая сохранились почти идеально

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Примерно 120-130 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, на территории современного северо-восточного Китая существовала богатая экосистема.

Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, CC BY-SA 4.0

Окаменелости, найденные в лесах и озёрах Исянь, сохранялись нетронутыми до 1980-х годов, когда местные жители начали находить и продавать уникальные находки коллекционерам и музеям.

К 1990-м годам стало очевидно, что эта местность сохранила не просто кости, а практически целые организмы с перьями, чешуей, мягкими тканями и даже содержимым желудков.

Среди них обнаружили первых в мире нептичьих пернатых динозавров, что произвело революцию в палеонтологии и подтвердило теорию происхождения птиц от динозавров.

Долгое время считалось, что такое сохранение было результатом катастрофического вулканического извержения, наподобие Помпеи.

Однако недавние исследования предполагают, что процесс был более постепенным: умершие существа попадали в бескислородные карманы, образовавшиеся в результате обрушения нор и периодов сильных дождей, что помогало избежать разложения.

Существа окаменевали в течение короткого времени — менее 93 000 лет, что опровергает теорию о вулканической катастрофе.

Скотт МакЛеннан, ведущий автор исследования, анализировал минералы циркона из окружающих пород, используя новейшую методику, чтобы установить точную датировку находок.

Окаменелости из формации Исянь представлены двумя типами: неповреждённые трёхмерные скелеты и уплощённые, но хорошо сохранившиеся туши, которые часто содержат мягкие ткани.

Палеонтологи уверены, что формация Исянь не единственная в мире с такими находками, но интенсивность раскопок здесь беспрецедентна.

Китай продолжает контролировать продажу окаменелостей, направляя усилия на развитие туризма вокруг этих раскопок.

"Эти окаменелости результат обычных событий, а не катастроф. Люди склонны искать чудеса там, где они видят что-то необычное". — комментирует Пол Олсен, соавтор исследования.

Уточнения

Исянь — формация отложений мелового периода в провинции Ляонин, в Китайской Народной Республике.



Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

