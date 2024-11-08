Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старые шкафы могут быть современными — просто стилизуйте их
Как избежать штрафа при объезде ямы на дороге: советы юриста
Красота на вашем подоконнике! Секреты выращивания немантатуса
Как новое исследование ДНК изменила наши представления о трагедии Помпей
Японские авто в России: топовые марки и самые востребованные модели
Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России
Стареющая собака: как обеспечить ей должный уход и внимание
Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски
Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики

Почему динозавры из Китая сохранились почти идеально

2:21
Наука

Примерно 120-130 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, на территории современного северо-восточного Китая существовала богатая экосистема.

Почему динозавры из Китая сохранились почти идеально
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, CC BY-SA 4.0

Окаменелости, найденные в лесах и озёрах Исянь, сохранялись нетронутыми до 1980-х годов, когда местные жители начали находить и продавать уникальные находки коллекционерам и музеям.

К 1990-м годам стало очевидно, что эта местность сохранила не просто кости, а практически целые организмы с перьями, чешуей, мягкими тканями и даже содержимым желудков.

Среди них обнаружили первых в мире нептичьих пернатых динозавров, что произвело революцию в палеонтологии и подтвердило теорию происхождения птиц от динозавров.

Долгое время считалось, что такое сохранение было результатом катастрофического вулканического извержения, наподобие Помпеи.

Однако недавние исследования предполагают, что процесс был более постепенным: умершие существа попадали в бескислородные карманы, образовавшиеся в результате обрушения нор и периодов сильных дождей, что помогало избежать разложения.

Существа окаменевали в течение короткого времени — менее 93 000 лет, что опровергает теорию о вулканической катастрофе.

Скотт МакЛеннан, ведущий автор исследования, анализировал минералы циркона из окружающих пород, используя новейшую методику, чтобы установить точную датировку находок.

Окаменелости из формации Исянь представлены двумя типами: неповреждённые трёхмерные скелеты и уплощённые, но хорошо сохранившиеся туши, которые часто содержат мягкие ткани.

Палеонтологи уверены, что формация Исянь не единственная в мире с такими находками, но интенсивность раскопок здесь беспрецедентна.

Китай продолжает контролировать продажу окаменелостей, направляя усилия на развитие туризма вокруг этих раскопок.

"Эти окаменелости результат обычных событий, а не катастроф. Люди склонны искать чудеса там, где они видят что-то необычное". — комментирует Пол Олсен, соавтор исследования.

Уточнения

Исянь — формация отложений мелового периода в провинции Ляонин, в Китайской Народной Республике.

Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе
Экономика и бизнес
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе Аудио 
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Наука и техника
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых Аудио 
Взгляд из Италии: Газпром удивляет
Экономика и бизнес
Взгляд из Италии: Газпром удивляет Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Последние материалы
Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России
Стареющая собака: как обеспечить ей должный уход и внимание
Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски
Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики
Фитнес: модель здорового образа жизни
Вика Цыганова поддержала идею ограничить гонорары звёзд в сегодняшней ситуации
Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола
Комиссия ЮНЕСКО рекомендует саке для включения в список нематериального культурного наследия Японии
Лапник как укрывной материал: преимущества и подводные камни
Правда о супе: не всегда полезен для желудка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.