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Как дефицит ресурсов и холод заставляют морских существ расти небывало большими

2:34
Наука

В самых глубоких, холодных зонах океана некоторые морские существа — в основном беспозвоночные, такие как кальмары, черви и морские пауки, — могут достигать значительных размеров, превышающих размеры их "родственников" в других местах. Это явление, называемое гигантизмом, возможно, обусловлено необходимостью приспосабливаться к сложным условиям выживания.

Как дефицит ресурсов и холод заставляют морских существ расти небывало большими
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным, опубликованным в "Журнале биогеографии", дефицит ресурсов в океанских глубинах похож на тот, что наблюдается на островах. Большая часть питательных веществ поступает из поверхностных слоев океана, и только небольшая их часть достигает дна.

Старший аквариумист из Аквариума Монтерей-Бей в Калифорнии, Алисия Битондо, утверждает, что в таких условиях большой размер может быть серьёзным преимуществом: крупные существа могут быстрее перемещаться, чтобы искать пищу или партнёра, обладают более эффективным метаболизмом и способны накапливать больше энергии для долгосрочного выживания.

Низкие температуры также влияют на развитие гигантизма, так как они замедляют метаболизм организмов, давая возможность расти медленно и продолжительно. Примером служит гренландская акула, которая может достигать 24 футов в длину и веса 1,5 тонн, растёт крайне медленно и достигает половой зрелости примерно к 150 годам.

Исследователи, такие как Арт Вудс, профессор Университета Монтаны, предполагают, что гигантизм, наблюдаемый у полярных видов на относительно мелководных участках, может быть связан с высокой концентрацией кислорода в холодных водах, окружающих Антарктиду. Это позволяет организму использовать кислород медленно, без дефицита, что способствует увеличению размеров тела.

Однако даже для гигантов в полярных водах существует предел: в исследовании 2017 года, проведённом Вудсом и его коллегами, было обнаружено, что по мере роста морских пауков уровень кислорода в их теле снижается. Это ограничение, связанное с аэробным метаболизмом, не позволяет животным бесконечно увеличиваться в размерах.

Хотя предложены различные гипотезы о том, что может способствовать гигантизму в океанах, точные механизмы, ответственные за это явление, пока остаются неясными.

"В биологии нет абсолютно точных ответов", — заключает Вудс.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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