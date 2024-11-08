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Как избежать инфекций и укрепить иммунитет с помощью питания

2:22
Наука

Определение и поддержание иммунной системы требуют понимания роли витаминов и других питательных веществ. В условиях, когда организм ежедневно сталкивается с огромным количеством бактерий и вирусов, грамотный подход к питанию и образу жизни может сыграть ключевую роль в поддержке здоровья.

Как избежать инфекций и укрепить иммунитет с помощью питания
Фото: Freepik is licensed under Free license

Считается, что приём витаминов, таких как C, D, и группы B, способствует укреплению иммунной системы. Витамин C, например, участвует в защите организма от инфекций, поддерживая активность лейкоцитов и антиоксидантную защиту клеток. Больше всего его содержится в цитрусовых, но также хорошими источниками являются болгарский перец и брокколи.

Витамины группы B — незаменимые участники метаболических и восстановительных процессов в организме. Их достаточное потребление положительно влияет на активность и продуктивность иммунных клеток. Эти витамины присутствуют в цельнозерновых продуктах, мясе, яйцах и темных листовых овощах.

Витамин D, известный также как «солнечный» витамин, связывают с поддержанием иммунитета и снижением риска некоторых аутоиммунных заболеваний. В естественной среде витамин D можно получить из жирной рыбы, яичных желтков и красного мяса, а также за счет обогащенных продуктов, таких как злаковые завтраки и растительное молоко.

Цинк, хотя и не является витамином, также важен для иммунной системы. Он участвует в формировании и защите иммунных клеток и поддерживает процессы восстановления тканей. Богатые источники цинка включают в себя цельнозерновые продукты, молочные продукты, мясо и орехи.

Переход на сбалансированное питание с добавлением необходимых витаминов может стать началом для улучшения иммунной защиты организма. Однако полноценная поддержка здоровья требует комплексного подхода, включающего помимо питания другие аспекты образа жизни.

Это включает здоровый сон, снижение стресса, регулярные физические нагрузки и полноценное общение, которые, в совокупности с правильным питанием, помогут организму находиться в гармоничном состоянии.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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