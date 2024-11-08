Что сказать инопланетянам: ученые создают послание для внеземных цивилизаций

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Исследователи предложили новое сообщение для возможных разумных существ во Вселенной, чтобы инициировать обсуждение о том, как человечество должно представляться в космосе. Технология для отправки такого послания пока не создана, и если оно будет отправлено, пройдет несколько тысяч лет, прежде чем оно достигнет адресата.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

В любом случае никто не ожидает, что ответ придет скоро, но ученые надеются, что их идея инициирует диалог о том, что и как рассказывать инопланетянам, а также о том, как сохранить наследие человечества.

Сообщение разработано на основе предыдущих попыток, включая знаменитое послание Аресибо, отправленное в космос в 1974 году. Тогда использовался двоичный код для передачи базовой информации о десятичной системе, важных элементах, карте Солнечной системы и многом другом.

В новом проекте также используется двоичный код для описания основ математики, физики и биологии, с подробностями о структуре ДНК и глюкозе, а также изображены карта Млечного Пути и информация о составе Земли и ее атмосферы.

Новое сообщение продвинуто по сравнению с предшественниками. Так, улучшена карта расположения Земли: теперь вместо нестабильных пульсаров ученые используют шаровые скопления, более надежные и отличимые для долгосрочной навигации.

Введена также метка времени, чтобы инопланетяне могли узнать дату отправки сообщения. Для этого ученые используют переход атомов водорода из высокоэнергетического состояния, что служит универсальной временной единицей.

Соавтор сообщения Цитянь Цзинь пояснил, что информация о времени отправки важна для восприятия нашей истории, которая может быть обновлена для постепенного знакомства инопланетян с достижениями Земли.

Методы поиска внеземного разума делятся на пассивные и активные. В пассивном методе ученые прослушивают пространство в поисках радиосигналов от других цивилизаций. Активный метод же предполагает отправку сообщений, как это было с табличками на космических аппаратах "Пионер" в 1970-х и Золотым диском на "Вояджере".

Эти объекты содержали рисунки и записи звуков, приветствия на разных языках, но шансы, что их когда-либо найдут, крайне малы.

Новое сообщение будет направлено в область Млечного Пути, где, по мнению исследователей, есть обитаемые планеты. Поскольку телескоп Аресибо разрушен, передача может быть выполнена с китайского радиотелескопа FAST или массива телескопов Аллена в Калифорнии, после того как они получат соответствующие технические улучшения.

В настоящее время ученые надеются, что это новое сообщение вызовет дискуссию о содержании и целях контакта с инопланетянами. Уже известно, что сигналы Земли распространяются примерно на 200 световых лет в космос, создавая вокруг планеты "пузырь" радиосигналов.

По мнению исследователей, этот "пузырь" может дать неоднозначное впечатление о нашей цивилизации. Астрофизик Стюарт Тейлор выразил надежду, что в ответ на послание человечество встретит дружественную цивилизацию, которая могла бы помочь землянам справиться с внутренними конфликтами.

Уточнения

Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), «чужо́й» (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.

