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Истинная причина, по которой люди не будут клонировать друг друга

2:05
Наука

Почти 30 лет назад клонирование овечки Долли стало мировым прорывом, вызвав ожидания скорого начала эпохи клонирования людей. Тогда полагали, что технологии позволят победить генетические заболевания и устранить врождённые дефекты. Однако с тех пор клонирование человека так и не состоялось — по этическим и технологическим причинам.

Истинная причина, по которой люди не будут клонировать друг друга
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, PDM

По словам профессора права и генетики из Стэнфордского университета, Хэнка Грили, у человечества нет веских причин для клонирования себе подобных, ведь клон — это не просто копия: новый человек будет иметь уникальные черты характера и мышление, отличные от оригинала.

Этические проблемы включают психологические, социальные и физиологические риски, такие как высокая вероятность гибели клона или возможность использования этой технологии в евгенике. Кроме того, клонирование млекопитающих в прошлом часто вело к нарушению развития, что делает процедуру небезопасной и нецелесообразной.

Появление индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), которые можно производить из кожи, также снизило интерес к клонированию человека. Исследователи теперь могут использовать ИПСК для терапевтических целей, минуя эмбриональные клетки. Это открытие было сделано японским ученым Синъей Яманакой, за что он получил Нобелевскую премию.

Сегодня в центре внимания оказалась другая технология — редактирование генома зародышевой линии. Этот метод, хоть и ещё не освоен до конца, обладает потенциально более широкими возможностями для лечения заболеваний и улучшения здоровья.

Тем не менее, его также сопровождают серьёзные этические вопросы и потребность в правовом регулировании. Станет ли клонирование человека актуальным снова — неизвестно, но, по словам профессора Чёрча из Гарварда, внимание учёных смещается к редактированию генома как более перспективной области.

Уточнения

Клони́рование (от др.-греч. κλών «ветвь, побег, отпрыск») в биоло́гии — появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого (в том числе вегетативного) размножения или партеногенеза.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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