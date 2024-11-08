Истинная причина, по которой люди не будут клонировать друг друга

Почти 30 лет назад клонирование овечки Долли стало мировым прорывом, вызвав ожидания скорого начала эпохи клонирования людей. Тогда полагали, что технологии позволят победить генетические заболевания и устранить врождённые дефекты. Однако с тех пор клонирование человека так и не состоялось — по этическим и технологическим причинам.
По словам профессора права и генетики из Стэнфордского университета, Хэнка Грили, у человечества нет веских причин для клонирования себе подобных, ведь клон — это не просто копия: новый человек будет иметь уникальные черты характера и мышление, отличные от оригинала.
Этические проблемы включают психологические, социальные и физиологические риски, такие как высокая вероятность гибели клона или возможность использования этой технологии в евгенике. Кроме того, клонирование млекопитающих в прошлом часто вело к нарушению развития, что делает процедуру небезопасной и нецелесообразной.
Появление индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), которые можно производить из кожи, также снизило интерес к клонированию человека. Исследователи теперь могут использовать ИПСК для терапевтических целей, минуя эмбриональные клетки. Это открытие было сделано японским ученым Синъей Яманакой, за что он получил Нобелевскую премию.
Сегодня в центре внимания оказалась другая технология — редактирование генома зародышевой линии. Этот метод, хоть и ещё не освоен до конца, обладает потенциально более широкими возможностями для лечения заболеваний и улучшения здоровья.
Тем не менее, его также сопровождают серьёзные этические вопросы и потребность в правовом регулировании. Станет ли клонирование человека актуальным снова — неизвестно, но, по словам профессора Чёрча из Гарварда, внимание учёных смещается к редактированию генома как более перспективной области.
Клони́рование (от др.-греч. κλών «ветвь, побег, отпрыск») в биоло́гии — появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого (в том числе вегетативного) размножения или партеногенеза.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.