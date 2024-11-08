Почему Земля не имеет форму идеального шара

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказалось, что Земля, как и большинство других планет, не является идеальной сферой. При наблюдении с экватора видна незначительная выпуклость, обусловленная центробежной силой, возникающей в результате вращения.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Если бы можно было измерить расстояние от центра Земли до самой высокой точки на её поверхности, вершина Чимборасо в Эквадоре оказалась бы выше Эвереста. Это объясняется тем, что вращение Земли вызывает небольшую деформацию, при которой экватор выступает наружу, а полюса сжимаются.

По словам планетолога из Лаборатории реактивного движения НАСА, Джеймса Таттла Кина, центробежная сила действует на вращающиеся планеты и спутники, заставляя их слегка выпячиваться в области экватора.

Этот эффект можно заметить, если представить себе человека, крутящегося на стуле: руки и ноги при этом вытягиваются в стороны. Таким же образом центробежная сила влияет на крупные объекты в космосе.

Быстро вращающиеся планеты, такие как Юпитер и Сатурн, являются ярким примером воздействия центробежной силы. Их экваторы визуально выпирают сильнее, чем у других планет. Ещё один яркий пример — карликовая планета Хаумеа, находящаяся в поясе Койпера. Она вращается настолько быстро, что её форма стала почти яйцевидной.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

