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Археологи раскрыли следы древнего поселения и производства текстиля

1:58
Наука

Самый ранний этап поселения на этом месте относится к бронзовому веку (примерно 2200–750 гг. до н.э.). Исследователи обнаружили различные хозяйственные ямы, керамические изделия, кости животных и колодец с полностью сохранившимся сосудом, пишет издание Heritage Daily.

Археологи раскрыли следы древнего поселения и производства текстиля
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernigerode_Stadtblick.JPG by Lutz Hartmann

Наиболее примечательный предмет этого периода — бронзовая булавка с ушком, принадлежащая культуре Унетице, ранней культуре бронзового века, известной прежде всего благодаря Небесному диску из Небры, найденному в Саксонии-Анхальт.

Следующий этап поселения датируется IX–X веками, что предшествует строительству замка, возведенного в середине XI века. Поселение ограничивалось рекой Оре на севере и северо-западе, а также широким рвом на юго-западе, который, вероятно, регулировал уровень грунтовых вод.

В XI–XII веках поселение расширилось к югу, присоединившись к замковому комплексу. Замок оставался заселённым до конца XIII века, несмотря на разрушение в 1167 году.

На территории поселения археологи обнаружили следы текстильного производства, включая остатки ткацких станков, множество грузиков и пряслиц. Также были найдены остатки каменных очагов, печей для хранения и каменного погреба.

«В тесном и плодотворном сотрудничестве с Hermes Fulfilment GmbH значимые находки поселения, относящиеся к бронзовому и железному векам, а также к средневековью, могут быть археологически задокументированы в ходе новых исследований», — отметили в Государственном управлении по охране памятников и археологии федеральной земли Саксония-Анхальт - Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Уточнения

Унетице — муниципалитет и деревня в районе Прага-Запад в Среднечешском крае Чешской Республики. 

Саксо́ния-А́нхальт или Саксония-Ангальт (нем. Sachsen-Anhalt, () — земля Германии, одна из новых земель, вошедших в ФРГ после воссоединения с ГДР.

Небесный диск из Небры — бронзовый диск диаметром 30 см, покрытый патиной цвета аквамарина, со вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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