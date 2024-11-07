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Почему не стоит хлопать крышкой ноутбука

0:40
Наука

У многих владельцев ноутбуков появилась опасная привычка — закрывать крышку устройства с резким хлопком. Хотя это может показаться эффектным, последствия могут быть весьма неприятными, сообщает NEWS. ru.

Почему не стоит хлопать крышкой ноутбука
Фото: Freepik by drobotdean, PDM

Главная проблема в том, что при резком закрытии можно забыть о том, что на клавиатуре остался какой-то предмет, например, наушники или флешка.

В результате можно повредить не только экран ноутбука, но и сам предмет. Кроме того, такие действия ускоряют износ креплений экрана. В конечном итоге это может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи) или подключены дополнительно, такие как компьютерная мышь, монитор, внешние модули и интерфейсы, также обладают небольшими размерами и весом, используются в основном с беспроводной сети интернет (Wi-Fi), а также могут быть оснащены внешними док-станциями.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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