Почему не стоит хлопать крышкой ноутбука

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

У многих владельцев ноутбуков появилась опасная привычка — закрывать крышку устройства с резким хлопком. Хотя это может показаться эффектным, последствия могут быть весьма неприятными, сообщает NEWS. ru.

Фото: Freepik by drobotdean, PDM

Главная проблема в том, что при резком закрытии можно забыть о том, что на клавиатуре остался какой-то предмет, например, наушники или флешка.

В результате можно повредить не только экран ноутбука, но и сам предмет. Кроме того, такие действия ускоряют износ креплений экрана. В конечном итоге это может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи) или подключены дополнительно, такие как компьютерная мышь, монитор, внешние модули и интерфейсы, также обладают небольшими размерами и весом, используются в основном с беспроводной сети интернет (Wi-Fi), а также могут быть оснащены внешними док-станциями.



