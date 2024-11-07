В Австрии мальчик нашёл бивень возрастом около 130 тысяч лет

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В Австрии восьмилетний ребёнок обнаружил бивень слона возрастом около 130 тысяч лет, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Бивень длиной более 1,8 метра стал виден в результате раскопок, которые начались в Маттерсбурге для строительства водохранилища у реки Вулька. Находку сделал Анри Пингитцер, катаясь на велосипеде в районе раскопок.

До этого в Бургенланде, регионе на востоке Австрии, подобных находок не делали, хотя известно, что тысячи лет назад в Европе обитали лесные слоны, которые появились раньше мамонтов. Эти животные достигали высоты около четырёх метров и весили до 10 тонн. Лесные слоны были современниками неандертальцев, для которых их мясо было важным источником пищи.

Подобные находки встречаются крайне редко, поэтому мэр Маттерсбурга Клаудия Шлагер выразила восторг по поводу открытия и назвала бивень "уникальным свидетельством предыстории региона". В будущем артефакт планируют выставить в городском музее.

Уточнения

Лесной слон (лат. Loxodonta cyclotis) — вид млекопитающих рода африканских слонов отряда хоботных. Первоначально считался подвидом саванного слона, но был выделен в отдельный вид.

