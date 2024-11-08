Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 причин, почему Калининград — идеальное место для путешествия
Арктические леса усиливают глобальное потепление
Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль
Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии
Как правильно использовать мёд для борьбы с акне и улучшения текстуры кожи?
Бизнес откладывает инвестиции, ожидая снижения ключевой ставки
Тренер Локомотива заверил, что секрет их успеха — чистая раздевалка
Выбора нет — в ненастную погоду эти рекомендации помогут новичку за рулём авто
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры

Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь

1:38
Наука

Богатейшие люди планеты, несмотря на глобальные призывы к снижению выбросов углерода, продолжают использовать частные самолеты и яхты, нанося значительный ущерб экологии.

Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Недавние исследования показали, что за 90 минут полета их самолеты выбрасывают столько углекислого газа, сколько обычный человек производит за всю свою жизнь.

Доклад британской НПО Oxfam подчеркивает, что инвестиции 50 самых богатых людей мира в транспортную инфраструктуру ускоряют климатический кризис. Например, 23 миллиардера в среднем совершают 184 полета на частных самолетах в год, производя 2074 тонны CO2, что эквивалентно выбросам человека за 300 лет жизни.

Не менее значительный ущерб экологии наносят яхты миллиардеров, выбрасывающие 5672 тонны CO2 в год, что в три раза превышает загрязнение от самолетов. Но наибольший вклад в загрязнение планеты вносят инвестиции в нефтедобычу, судостроение и горнодобывающую промышленность: эти отрасли добавляют 2,6 млн. тонн CO2 в атмосферу ежегодно. Чтобы произвести такой объем углекислого газа, среднестатистическому человеку потребовалось бы 400 000 лет.

По прогнозам, в ближайшие 100 лет действия 1 % богатейших людей могут привести к гибели до 1,5 млрд человек, чья жизнь сократится из-за климатических изменений.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму Аудио 
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Садоводство, цветоводство
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу Аудио 
Взгляд из Италии: Газпром удивляет
Экономика и бизнес
Взгляд из Италии: Газпром удивляет Аудио 
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Последние материалы
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Микропластик ускоряет образование льда в облаках и изменяет климат
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине
Как получить ранний урожай: морковь для подзимнего посева
Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток
Чем удобрять томаты: советы для вкусных и сочных плодов
На декабрьской выставке Comtrans International представят грузовик БАЗ
Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь
Три морозостойких кустарника для вашего сада в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.