Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь

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Богатейшие люди планеты, несмотря на глобальные призывы к снижению выбросов углерода, продолжают использовать частные самолеты и яхты, нанося значительный ущерб экологии.

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Недавние исследования показали, что за 90 минут полета их самолеты выбрасывают столько углекислого газа, сколько обычный человек производит за всю свою жизнь.

Доклад британской НПО Oxfam подчеркивает, что инвестиции 50 самых богатых людей мира в транспортную инфраструктуру ускоряют климатический кризис. Например, 23 миллиардера в среднем совершают 184 полета на частных самолетах в год, производя 2074 тонны CO2, что эквивалентно выбросам человека за 300 лет жизни.

Не менее значительный ущерб экологии наносят яхты миллиардеров, выбрасывающие 5672 тонны CO2 в год, что в три раза превышает загрязнение от самолетов. Но наибольший вклад в загрязнение планеты вносят инвестиции в нефтедобычу, судостроение и горнодобывающую промышленность: эти отрасли добавляют 2,6 млн. тонн CO2 в атмосферу ежегодно. Чтобы произвести такой объем углекислого газа, среднестатистическому человеку потребовалось бы 400 000 лет.

По прогнозам, в ближайшие 100 лет действия 1 % богатейших людей могут привести к гибели до 1,5 млрд человек, чья жизнь сократится из-за климатических изменений.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

