Загадочные чёрные дыры обещают раскрыть тайны Вселенной

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые продвинулись в изучении первичных черных дыр — гипотетических объектов, возникших сразу после Большого взрыва. Эти уникальные черные дыры отличаются малыми размерами и массой, а их существование предсказывается теоретическими моделями, хотя прямое наблюдение пока невозможно.

Фото: NASA is licensed under public domain

Считается, что первичные черные дыры могут взрываться, излучая энергию через процесс, известный как излучение Хокинга. Этот квантовый процесс приводит к испарению черных дыр, высвобождая фотоны, электроны и нейтрино. Особенно примечательны первичные черные дыры своей высокой температурой и значительным уровнем излучаемой энергии, что делает их потенциально доступными для наблюдения с помощью гамма- и нейтринных обсерваторий.

Исследование этих объектов способно пролить свет на темную материю: взрыв хотя бы одной первичной черной дыры мог бы предоставить ценные данные о природе аксионов — гипотетических частиц, считающихся кандидатами на роль темной материи, которая составляет большую часть Вселенной. Обнаружение такого взрыва и анализ излучения Хокинга могут привести к революции в физике, помогая ученым понять фундаментальные процессы, которые лежат в основе мироздания.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.



Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

