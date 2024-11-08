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Загадочные чёрные дыры обещают раскрыть тайны Вселенной

1:21
Наука

Ученые продвинулись в изучении первичных черных дыр — гипотетических объектов, возникших сразу после Большого взрыва. Эти уникальные черные дыры отличаются малыми размерами и массой, а их существование предсказывается теоретическими моделями, хотя прямое наблюдение пока невозможно.

Загадочные чёрные дыры обещают раскрыть тайны Вселенной
Фото: NASA is licensed under public domain

Считается, что первичные черные дыры могут взрываться, излучая энергию через процесс, известный как излучение Хокинга. Этот квантовый процесс приводит к испарению черных дыр, высвобождая фотоны, электроны и нейтрино. Особенно примечательны первичные черные дыры своей высокой температурой и значительным уровнем излучаемой энергии, что делает их потенциально доступными для наблюдения с помощью гамма- и нейтринных обсерваторий.

Исследование этих объектов способно пролить свет на темную материю: взрыв хотя бы одной первичной черной дыры мог бы предоставить ценные данные о природе аксионов — гипотетических частиц, считающихся кандидатами на роль темной материи, которая составляет большую часть Вселенной. Обнаружение такого взрыва и анализ излучения Хокинга могут привести к революции в физике, помогая ученым понять фундаментальные процессы, которые лежат в основе мироздания.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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