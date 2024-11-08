Морской грецкий орех помог учёным раскрыть секрет молодости

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Норвежские биологи из Бергенского университета сделали важное открытие в изучении гребневика Mnemiopsis leidyi, известного как морской грецкий орех. Этот морской организм, внешне напоминающий медузу, продемонстрировал способность контролировать старение и даже "откатывать" его.

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В ходе экспериментов ученые заметили, что M. leidyi может уменьшать свои размеры и массу во время голодания — механизм, который помогает ему переживать нехватку пищи. Однако неожиданным оказалось обнаружение способности гребневика возвращаться к более ранней стадии развития после получения травм или других стрессовых факторов. Например, после повреждений он может за несколько недель вернуться из взрослой стадии в состояние личинки, то есть практически начать жизненный цикл заново. Подобные проявления замечены и при голодании, хотя в этих случаях они встречаются реже.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение молекулярных механизмов, обеспечивающих такую уникальную способность, может привести к прорывным открытиям в понимании процессов старения и регенерации.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.



Гребневики́ (лат. Ctenophora, от греч. κτείς — гребень, расческа и греч. φέρω — ношу) — широко распространённый тип морских животных.

