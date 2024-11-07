Учёные обнаружили самый опасный тип электронных сигарет

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Исследование ученых из Макгиллского университета (Канада) показало, что электронные сигареты с ароматом ягод представляют серьезную угрозу для иммунной системы легких.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM

В рамках эксперимента мышей подвергли воздействию пара как ароматизированных, так и обычных электронных сигарет, и с помощью технологии компьютерной визуализации наблюдали, как реагируют иммунные клетки легких. Выяснилось, что химические вещества, содержащиеся в вейпах с ягодным вкусом, приводят к "параличу" альвеолярных макрофагов — клеток, ответственных за защиту легких от вредных частиц. Парализованные макрофаги теряют способность выводить вредные вещества, что делает организм более уязвимым для инфекций.

Кроме того, ученые подчеркивают, что классические электронные сигареты, хотя и не оказывали подобного эффекта, не являются безопасными для здоровья.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.



Тип (от греч. τυπος — отпечаток, форма, образец) — единица расчленения изучаемой реальности в типологии.

