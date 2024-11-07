В России создали комплекс для улучшения работы экзоскелетов

Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали программный комплекс для повышения точности движений экзоскелетов, использующих звенья переменной длины.
Эта технология позволяет улучшить синхронизацию движений между экзоскелетом и опорно-двигательным аппаратом человека, делая использование устройства более комфортным и безопасным. Новая разработка помогает снизить риск ошибок в интерпретации движений пользователя, что критически важно для предотвращения непредвиденных ситуаций в работе.
Как отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, экзоскелеты, созданные на базе этой технологии, увеличат производительность труда и расширят спектр применения — от медицины до промышленности и строительства, сообщает ТАСС.
Программный комплекс разрабатывается в смоленском филиале университета на кафедрах высшей математики и технологических машин под руководством доктора физико-математических наук Андрея Борисова.
В рамках научных грантов РФФИ и РНФ разработаны конструкции с элементами переменной длины, включая модели с пружинными и электроприводными механизмами, винтовыми и реечными передачами, а также с магнитно-реологической жидкостью.
Экзоскеле́т (от греч. έξω — внешний и σκελετος — Скелет ) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.
Ко́мплекс (лат. complex — «связь, сочетание»; complexus — «соединение») — совокупность чего-либо, объединённого вместе.
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