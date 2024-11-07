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В России создали комплекс для улучшения работы экзоскелетов

1:19
Наука

Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали программный комплекс для повышения точности движений экзоскелетов, использующих звенья переменной длины.

В России создали комплекс для улучшения работы экзоскелетов
Фото: commons.wikimedia.org by Exo-robotics, CC BY-SA 4.0

Эта технология позволяет улучшить синхронизацию движений между экзоскелетом и опорно-двигательным аппаратом человека, делая использование устройства более комфортным и безопасным. Новая разработка помогает снизить риск ошибок в интерпретации движений пользователя, что критически важно для предотвращения непредвиденных ситуаций в работе.

Как отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, экзоскелеты, созданные на базе этой технологии, увеличат производительность труда и расширят спектр применения — от медицины до промышленности и строительства, сообщает ТАСС.

Программный комплекс разрабатывается в смоленском филиале университета на кафедрах высшей математики и технологических машин под руководством доктора физико-математических наук Андрея Борисова.

В рамках научных грантов РФФИ и РНФ разработаны конструкции с элементами переменной длины, включая модели с пружинными и электроприводными механизмами, винтовыми и реечными передачами, а также с магнитно-реологической жидкостью.

Уточнения

Экзоскеле́т (от греч. έξω — внешний и σκελετος — Скелет ) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.

Ко́мплекс (лат. complex — «связь, сочетание»; complexus — «соединение») — совокупность чего-либо, объединённого вместе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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