Определен предельный возраст человеческого организма

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи определили предельный возраст человека, за который его организм, скорее всего, не сможет переступить — это около 150 лет. Этот возраст обусловлен пределом восстановления организма, или динамическим индикатором состояния.

Фото: Openverse by CS Sharada Prasad, CC BY 2.0

К этому выводу ученые пришли, анализируя сотни тысяч медицинских карт и биометрических данных добровольцев. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что с возрастом организм теряет способность возвращаться в норму после болезней и стресса, и в определенный момент этот процесс становится необратимым.

Основная причина, по которой люди не достигают этого предела, заключается в воздействии неблагоприятных факторов. Наиболее распространенные из них — малоподвижный образ жизни, некачественное питание с избытком жиров и углеводов, стрессы, а также загрязненная окружающая среда. Кроме того, курение и употребление алкоголя также укорачивают жизнь, приводя организм к преждевременному износу.

На сегодня старейшей официально зарегистрированной долгожительницей остается 116-летняя Мария Браньяс Морера. Однако абсолютный рекорд в 122 года принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман. Вокруг рекорда Кальман, впрочем, существуют сомнения: некоторые исследователи полагают, что она могла быть дочерью, прожившей жизнь под именем матери.

Уточнения

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.



Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

