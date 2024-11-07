Определен предельный возраст человеческого организма

Исследователи определили предельный возраст человека, за который его организм, скорее всего, не сможет переступить — это около 150 лет. Этот возраст обусловлен пределом восстановления организма, или динамическим индикатором состояния.
К этому выводу ученые пришли, анализируя сотни тысяч медицинских карт и биометрических данных добровольцев. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что с возрастом организм теряет способность возвращаться в норму после болезней и стресса, и в определенный момент этот процесс становится необратимым.
Основная причина, по которой люди не достигают этого предела, заключается в воздействии неблагоприятных факторов. Наиболее распространенные из них — малоподвижный образ жизни, некачественное питание с избытком жиров и углеводов, стрессы, а также загрязненная окружающая среда. Кроме того, курение и употребление алкоголя также укорачивают жизнь, приводя организм к преждевременному износу.
На сегодня старейшей официально зарегистрированной долгожительницей остается 116-летняя Мария Браньяс Морера. Однако абсолютный рекорд в 122 года принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман. Вокруг рекорда Кальман, впрочем, существуют сомнения: некоторые исследователи полагают, что она могла быть дочерью, прожившей жизнь под именем матери.
Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.
Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.
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