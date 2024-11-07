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Археологи раскрыли тайну скелета, собранного из костей разных времён

4:44
Наука

Скелет, найденный на месте кремационного захоронения римской эпохи в Бельгии, удивил археологов, когда выяснилось, что он на самом деле на 2 500 лет старше, чем предполагали. При детальном осмотре учёные обнаружили нечто ещё более неожиданное: этот "скелет" состоял из костей по меньшей мере пяти человек, живших с разницей в три тысячелетия.

Археологи раскрыли тайну скелета, собранного из костей разных времён
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_skull_-_black_and_white.jpg by Steve Snodgrass

«Изначально, на мой взгляд, этот ‘индивид’ был составлен сразу, — поделилась с Live Science археолог Барбара Веселка (Barbara Veselka) из Свободного университета Брюсселя, возглавлявшая исследование. - Вокруг находились и другие кости, что намекает на то, что люди могли возвращаться к этому захоронению со временем».

Раскопки кладбища в бельгийском городе Поммерёль (Pommerœul) недалеко от границы с Францией, проведённые в 1970-х годах, выявили 76 кремационных захоронений и одно захоронение в позе эмбриона. Сопутствующие находки и стиль захоронений предполагали, что кладбище датируется II - III веками нашей эры и относится к римскому периоду. Несмотря на нетипичную для римских кладбищ позу тела, обнаруженная возле черепа костяная шпилька указывала на принадлежность к римской культуре.

Радиоуглеродный анализ 2019 года подтвердил, что все кремационные захоронения в Поммерёле относятся к римскому периоду. Однако, к удивлению исследователей, датировка скелета, захороненного в позе эмбриона, показала три разных эпохи в неолите (7 000–3 000 гг. до н.э.), что побудило археологов провести детальное исследование этого уникального погребения.

Исследование, опубликованное 23 октября в журнале Antiquity, представило результаты многокомпонентного анализа, включая остеологию, радиоуглеродное датирование и древнюю ДНК. Команда Веселки, в которую вошли международные специалисты, смогла выяснить природу "составного" погребения.

«Мы полагаем, что в состав ‘индивида’ вошли останки более чем пяти человек, но ДНК-анализ подтвердил минимум пять», — сообщила Веселка. 

Радиоуглеродное датирование шпильки у черепа указало на промежуток с 69 по 210 годы н.э., а генетический анализ черепа подтвердил, что он принадлежал женщине римского периода, жившей примерно в III - IV веках нашей эры.

Эти результаты поставили перед учёными новые вопросы: почему череп римской женщины был помещён в неолитическое захоронение, и зачем в этом же месте были собраны останки нескольких человек?

Исследователи предполагают, что римляне могли случайно наткнуться на неолитическое захоронение, где были разбросаны кости, а затем добавили череп и шпильку для "завершения" погребения, после чего снова захоронили всё вместе. Другая версия гласит, что римляне могли намеренно создать "композитного человека", собрав кости разных эпох в одного «индивида».

«Независимо от того, было ли это собрание костей организовано в позднем неолите или в римский период, наличие ‘индивида’ было явно осознанным», — отмечают авторы исследования.

Причины добавления римлянами останков к древнему погребению остаются загадкой. «Возможно, община римлян руководствовалась суевериями или стремилась создать связь с людьми, жившими в этом месте задолго до них», — предполагают исследователи.

Биоархеолог из колледжа Макалестер в Миннесоте Джейн Холмстром (Jane Holmstrom), считает это исследование исключительно важным и сложным. Она предполагает, что создание "композитного" захоронения могло быть способом демонстрации права на землю: неолитические группы подтверждали своё право на территорию с помощью семейных захоронений, а римляне могли перенять этот ритуал для подтверждения своей власти над территорией Галлии.

Хотя культурные традиции неолита и римского периода значительно различались, археологи полагают, что выбор места захоронения мог быть связан с близостью к реке.

«Реки и водоёмы всегда были важны как в географическом, так и в духовном смысле, — отмечает Веселка. - Поммерёль находился возле реки, которая могла быть священным местом».

Уточнения

Композиционный материа́л или композитный материа́л (КМ), сокращённо компози́т — многокомпонентный материал, изготовленный (человеком или природой) из двух или более компонентов с существенно различными физическими и/или химическими свойствами, которые в сочетании приводят к появлению нового материала с характеристиками, отличными от характеристик отдельных компонентов и не являющимися простой их суперпозицией. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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