В России мозг крысы подключили к искусственному интеллекту

Российские ученые достигли уникального прорыва в биотехнологиях, впервые подключив мозг лабораторной крысы к искусственному интеллекту (ИИ).
Эксперимент был проведен в биотехнической лаборатории Neiry в сотрудничестве с учеными из МГУ. Объектом исследования стала крыса по имени Пифия, которая благодаря ИИ получила доступ к информации из интернета и теперь может отвечать на вопросы из различных областей знаний, включая физику, историю и нейрофизиологию.
Процесс взаимодействия происходит так: ученые задают крысе вопрос устно, затем ИИ генерирует верный ответ и передает его крысе посредством электрической стимуляции мозга.
Впервые в истории крыса не просто выполняет команды, но активно отвечает на вопросы, вводя данные через клавиатуру, что демонстрирует уникальные возможности биотехнологии и потенциал будущих исследований в этой области. Это достижение вызывает значительный интерес, так как оно открывает двери для новых форм взаимодействия между мозгом и технологиями, возможно, представляя основу для дальнейших инноваций в медицине и нейронауках.
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