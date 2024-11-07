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В России мозг крысы подключили к искусственному интеллекту

1:13
Наука

Российские ученые достигли уникального прорыва в биотехнологиях, впервые подключив мозг лабораторной крысы к искусственному интеллекту (ИИ).

В России мозг крысы подключили к искусственному интеллекту
Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

Эксперимент был проведен в биотехнической лаборатории Neiry в сотрудничестве с учеными из МГУ. Объектом исследования стала крыса по имени Пифия, которая благодаря ИИ получила доступ к информации из интернета и теперь может отвечать на вопросы из различных областей знаний, включая физику, историю и нейрофизиологию.

Процесс взаимодействия происходит так: ученые задают крысе вопрос устно, затем ИИ генерирует верный ответ и передает его крысе посредством электрической стимуляции мозга.

Впервые в истории крыса не просто выполняет команды, но активно отвечает на вопросы, вводя данные через клавиатуру, что демонстрирует уникальные возможности биотехнологии и потенциал будущих исследований в этой области. Это достижение вызывает значительный интерес, так как оно открывает двери для новых форм взаимодействия между мозгом и технологиями, возможно, представляя основу для дальнейших инноваций в медицине и нейронауках.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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