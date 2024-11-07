Сиднейские пляжи наводнили чёрные шарики из мыла и наркотиков

Ученые Университета штата Новый Южный Уэльс (UNSW) в Сиднее провели анализ загадочных черных шаров, обнаруженных на пляжах города. Исследование показало, что, вопреки предположениям, они не содержат нефти.
Вещество, из которого состоят шары, представляет собой необычную смесь мыла, растительных масел, отходов жизнедеятельности человека, микропластика и рекреационных наркотиков, таких как метамфетамин и ТГК, активный компонент каннабиса.
Доцент Джон Бивс из кафедры химии UNSW подчеркнул, что изначальные подозрения о нефтяной природе шаров оказались ошибочными. Вместо запаха нефти исследователи ощутили зловонный запах, напоминающий канализационные стоки. Анализ показал, что в составе шаров также есть вещества, используемые в лекарствах для снижения давления, а также микроскопические частицы пластика, сообщает ТАСС.
Специалисты полагают, что источником такого загрязнения, вероятно, являются канализационные воды, попавшие в океан, хотя точные обстоятельства инцидента еще не установлены.
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