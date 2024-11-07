Сиднейские пляжи наводнили чёрные шарики из мыла и наркотиков

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Университета штата Новый Южный Уэльс (UNSW) в Сиднее провели анализ загадочных черных шаров, обнаруженных на пляжах города. Исследование показало, что, вопреки предположениям, они не содержат нефти.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell

Вещество, из которого состоят шары, представляет собой необычную смесь мыла, растительных масел, отходов жизнедеятельности человека, микропластика и рекреационных наркотиков, таких как метамфетамин и ТГК, активный компонент каннабиса.

Доцент Джон Бивс из кафедры химии UNSW подчеркнул, что изначальные подозрения о нефтяной природе шаров оказались ошибочными. Вместо запаха нефти исследователи ощутили зловонный запах, напоминающий канализационные стоки. Анализ показал, что в составе шаров также есть вещества, используемые в лекарствах для снижения давления, а также микроскопические частицы пластика, сообщает ТАСС.

Специалисты полагают, что источником такого загрязнения, вероятно, являются канализационные воды, попавшие в океан, хотя точные обстоятельства инцидента еще не установлены.

Уточнения

Си́дне́й (англ. Sydney, произносится [ˈsɪdni] ) — самый старый и второй по размеру город Австралии площадью 12 144,6 км², население которого по переписи 2020 года составляло 5 367 206 человек.



Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

