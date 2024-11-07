Редкие виды животных возвращаются в природные парки Среднего Урала

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

В Свердловской области ученые обновляют данные для региональной Красной книги, уделяя внимание редким и исчезающим видам. По информации Департамента информационной политики, переиздание Красной книги намечено на 2028 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, PDM

Ежегодный мониторинг краснокнижных растений и животных проводится в природных парках области. По наблюдениям исследователей, охраняемые зоны, удаленные от туристических маршрутов, остаются почти нетронутыми, что способствует сохранению местных природных комплексов. Дополнительные меры благоустройства природных территорий также способствуют охране флоры и фауны, сообщает "Царьград".

Среди уникальных находок — гудайера ползучая, которая исчезла из Шарташского лесопарка еще в конце XX века, но благодаря мерам охраны вновь появилась на его территории. В природном парке "Оленьи ручьи" был впервые обнаружен гребенчатый тритон, ранее здесь не зафиксированный. Его сохранению способствует особый статус этой охраняемой территории. Также в парке найдена редкая крупноцветковая наперстянка, что указывает на успешность природоохранных мер и необходимость их продолжения.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.



Сре́дний Ура́л — наиболее низкая часть Уральских гор, ограниченная широтами Конжаковского Камня на севере и горы Юрма на юге (59°40' — 55°25' северной широты), согласно некоторым другим источникам — от горы Ослянка до широтного участка реки Уфы (примерно между 56° и 59° северной широты).

