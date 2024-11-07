В России начнут производить приборы связи нового поколения

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В России начинается производство нового поколения устройств связи, основанных на фотонных интегральных микросхемах (ФИС), что значительно расширит возможности развития отечественной телекоммуникационной и квантовой инфраструктуры.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и группа компаний "Элемент" объявили о запуске СВЧ-генераторов, способных работать со сверхширокополосными сигналами, что позволит развивать сети 5G, 6G и квантовые системы связи.

Быстродействие ФИС, основанных на скорости фотонов, превосходит традиционные кремниевые чипы, что делает их перспективным решением для новых базовых станций и анализа спектров сигналов. Данная технология поможет снизить зависимость России от зарубежных технологий, особенно в условиях санкций, сообщают Известия.

По словам проректора СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Виктора Тупика, создание таких устройств на радиофотонных принципах открывает значительные перспективы для научных и промышленных приложений, от радиолокации до радионавигации.

Разработчики планируют расширить линейку продукции, включая генераторы случайных сигналов и квантовые компоненты.

Уточнения

Интегра́льная схе́ма (ИС); интегра́льная микросхе́ма (ИМС), микросхе́ма — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.



Фото́н (от др.-греч. φῶς, фос — свет) — фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия.

